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Орбан призвал ЕС выработать новую экономическую политику

Орбан призвал ЕС выработать новую экономическую политику - 12.02.2025, ПРАЙМ

Орбан призвал ЕС выработать новую экономическую политику

Европейскому союзу необходима новая экономическая политика, которая не будет включать санкции против России и дискриминацию атомной энергетики, заявил... | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T14:28+0300

2025-02-12T14:28+0300

2025-02-12T14:28+0300

экономика

ес

венгрия

виктор орбан

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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Европейскому союзу необходима новая экономическая политика, которая не будет включать санкции против России и дискриминацию атомной энергетики, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Нужна совершенно новая энергетическая политика. Я убежден, что необходимо отменить санкции в сфере энергетики, ликвидировать негативную дискриминацию атомной энергии, заново открыть закрытые маршруты поставок энергии", - подчеркнул он.По мнению Орбана, ЕС столкнется в будущем с серьезными последствиями своей неудачной энергетической политики и будет находиться в трудном положении.

https://1prime.ru/20250208/orban-854781911.html

венгрия

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ес, венгрия, виктор орбан