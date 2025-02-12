https://1prime.ru/20250212/orban-854877774.html
Орбан призвал ЕС выработать новую экономическую политику
Орбан призвал ЕС выработать новую экономическую политику - 12.02.2025, ПРАЙМ
Орбан призвал ЕС выработать новую экономическую политику
Европейскому союзу необходима новая экономическая политика, которая не будет включать санкции против России и дискриминацию атомной энергетики, заявил... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T14:28+0300
2025-02-12T14:28+0300
2025-02-12T14:28+0300
экономика
ес
венгрия
виктор орбан
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042809_0:135:3162:1914_1920x0_80_0_0_5ffb12ccb96f7cb8696fd8198f1667f8.jpg
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Европейскому союзу необходима новая экономическая политика, которая не будет включать санкции против России и дискриминацию атомной энергетики, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Нужна совершенно новая энергетическая политика. Я убежден, что необходимо отменить санкции в сфере энергетики, ликвидировать негативную дискриминацию атомной энергии, заново открыть закрытые маршруты поставок энергии", - подчеркнул он.По мнению Орбана, ЕС столкнется в будущем с серьезными последствиями своей неудачной энергетической политики и будет находиться в трудном положении.
https://1prime.ru/20250208/orban-854781911.html
венгрия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042809_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_3ccd6585d9551c909c1eeaff816bea05.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ес, венгрия, виктор орбан
Экономика, ЕС, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан
Орбан призвал ЕС выработать новую экономическую политику
Орбан призвал ЕС выработать новую экономическую политику без санкций против РФ
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Европейскому союзу необходима новая экономическая политика, которая не будет включать санкции против России и дискриминацию атомной энергетики, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Нужна совершенно новая энергетическая политика. Я убежден, что необходимо отменить санкции в сфере энергетики, ликвидировать негативную дискриминацию атомной энергии, заново открыть закрытые маршруты поставок энергии", - подчеркнул он.
По мнению Орбана, ЕС столкнется в будущем с серьезными последствиями своей неудачной энергетической политики и будет находиться в трудном положении.
Орбан назвал поддержку Украины вливанием денег в "безнадежную войну"