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Орбан призвал ЕС выработать новую экономическую политику - 12.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Орбан призвал ЕС выработать новую экономическую политику
Орбан призвал ЕС выработать новую экономическую политику - 12.02.2025, ПРАЙМ
Орбан призвал ЕС выработать новую экономическую политику
Европейскому союзу необходима новая экономическая политика, которая не будет включать санкции против России и дискриминацию атомной энергетики, заявил... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T14:28+0300
2025-02-12T14:28+0300
экономика
ес
венгрия
виктор орбан
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Европейскому союзу необходима новая экономическая политика, которая не будет включать санкции против России и дискриминацию атомной энергетики, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Нужна совершенно новая энергетическая политика. Я убежден, что необходимо отменить санкции в сфере энергетики, ликвидировать негативную дискриминацию атомной энергии, заново открыть закрытые маршруты поставок энергии", - подчеркнул он.По мнению Орбана, ЕС столкнется в будущем с серьезными последствиями своей неудачной энергетической политики и будет находиться в трудном положении.
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ес, венгрия, виктор орбан
Экономика, ЕС, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан
14:28 12.02.2025
 
Орбан призвал ЕС выработать новую экономическую политику

Орбан призвал ЕС выработать новую экономическую политику без санкций против РФ

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Европейскому союзу необходима новая экономическая политика, которая не будет включать санкции против России и дискриминацию атомной энергетики, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Нужна совершенно новая энергетическая политика. Я убежден, что необходимо отменить санкции в сфере энергетики, ликвидировать негативную дискриминацию атомной энергии, заново открыть закрытые маршруты поставок энергии", - подчеркнул он.
По мнению Орбана, ЕС столкнется в будущем с серьезными последствиями своей неудачной энергетической политики и будет находиться в трудном положении.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2025
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