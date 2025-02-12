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В Польше призвали давать оружие Украине только в кредит
В Польше призвали давать оружие Украине только в кредит - 12.02.2025, ПРАЙМ
В Польше призвали давать оружие Украине только в кредит
Польша должна давать Украине оружие не бесплатно, а только в кредит. Такое мнение выразил депутат сейма республики от коалиции националистов и евроскептиков... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T14:20+0300
2025-02-12T14:20+0300
2025-02-12T14:21+0300
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ВАРШАВА, 12 фев – ПРАЙМ. Польша должна давать Украине оружие не бесплатно, а только в кредит. Такое мнение выразил депутат сейма республики от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Пшемыслав Виплер. По словам Виплера, если у кого-то есть доступ к необходимому для продолжения войны оружию, то этот человек имеет право ставить условия."Мы не должны ничего давать даром. Мы должны все давать в форме кредита, кредита с процентами", - заявил Виплер в эфире радиостанции RMF FM. Он считает, что в части поставок оружия другим странам Польша должна действовать с выгодой для себя, "так, как это делают американцы со времен Второй мировой войны и делали еще раньше".Он также прогнозирует, что все кандидаты на пост президента перед майскими выборами будут критиковать бесплатные поставки оружия Украине, так как большинство поляков считает, что Польша была слишком щедрой.
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общество , украина, польша, нато
Политика, Общество , УКРАИНА, ПОЛЬША, НАТО
В Польше призвали давать оружие Украине только в кредит
Виплер: Польша должна давать Украине оружие не бесплатно, а только в кредит
ВАРШАВА, 12 фев – ПРАЙМ. Польша должна давать Украине оружие не бесплатно, а только в кредит. Такое мнение выразил депутат сейма республики от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Пшемыслав Виплер.
По словам Виплера, если у кого-то есть доступ к необходимому для продолжения войны оружию, то этот человек имеет право ставить условия.
"Мы не должны ничего давать даром. Мы должны все давать в форме кредита, кредита с процентами", - заявил Виплер в эфире радиостанции RMF FM.
Он считает, что в части поставок оружия другим странам Польша должна действовать с выгодой для себя, "так, как это делают американцы со времен Второй мировой войны и делали еще раньше".
Он также прогнозирует, что все кандидаты на пост президента перед майскими выборами будут критиковать бесплатные поставки оружия Украине, так как большинство поляков считает, что Польша была слишком щедрой.
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