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В Польше призвали давать оружие Украине только в кредит

В Польше призвали давать оружие Украине только в кредит - 12.02.2025, ПРАЙМ

В Польше призвали давать оружие Украине только в кредит

Польша должна давать Украине оружие не бесплатно, а только в кредит. Такое мнение выразил депутат сейма республики от коалиции националистов и евроскептиков... | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T14:20+0300

2025-02-12T14:20+0300

2025-02-12T14:21+0300

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ВАРШАВА, 12 фев – ПРАЙМ. Польша должна давать Украине оружие не бесплатно, а только в кредит. Такое мнение выразил депутат сейма республики от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Пшемыслав Виплер. По словам Виплера, если у кого-то есть доступ к необходимому для продолжения войны оружию, то этот человек имеет право ставить условия."Мы не должны ничего давать даром. Мы должны все давать в форме кредита, кредита с процентами", - заявил Виплер в эфире радиостанции RMF FM. Он считает, что в части поставок оружия другим странам Польша должна действовать с выгодой для себя, "так, как это делают американцы со времен Второй мировой войны и делали еще раньше".Он также прогнозирует, что все кандидаты на пост президента перед майскими выборами будут критиковать бесплатные поставки оружия Украине, так как большинство поляков считает, что Польша была слишком щедрой.

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общество , украина, польша, нато