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В России выросло число заключенных полисов ОСАГО - 12.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250212/osago-854879576.html
В России выросло число заключенных полисов ОСАГО
В России выросло число заключенных полисов ОСАГО - 12.02.2025, ПРАЙМ
В России выросло число заключенных полисов ОСАГО
Число заключенных полисов ОСАГО в январе выросло на 27% относительно показателя аналогичного периода прошлого года, до 3,4 миллиона, сообщает Национальная... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T16:03+0300
2025-02-12T16:03+0300
экономика
россия
нсис
осаго
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Число заключенных полисов ОСАГО в январе выросло на 27% относительно показателя аналогичного периода прошлого года, до 3,4 миллиона, сообщает Национальная страховая информационная система (НСИС, оператор автоматизированной информационной системы страхования). "Через АИС страхования заключено 3,4 миллиона полисов ОСАГО со средней премией 6,9 тысячи рублей (за январь 2024 года было заключено 2,678 миллиона полисов ОСАГО со средней премией 8 тысяч рублей)", - говорится в пресс-релизе. "Из 3,4 миллиона полисов ОСАГО января 2025 года: 3,1 миллиона полисов ОСАГО годовых со средней премией 7,6 тысячи рублей; 297 тысяч полисов ОСАГО однодневных/краткосрочных со средней премией 285 рублей. Из этого числа краткосрочных полисов на такси приходится 292 тысячи полисов ОСАГО", - добавляется там же. Из общего количества полисов ОСАГО на территории четырех новых субъектов РФ заключена 131 тысяча полисов ОСАГО со средней премией 6 тысяч рублей. Владельцы транспортных средств в новых регионах с 1 января 2025 года обязаны покупать полисы ОСАГО, указывает НСИС. "По другим видам страхования: за январь 2025 года в АИС страхования загружено 721,6 тысяча полисов каско транспортных средств со средней премией 26,5 тысячи рублей; загружено 822 тысячи полисов страхования жилья граждан со средней премией 6,5 тысячи рублей", - говорится в сообщении. В компанию поступило более 13 тысяч обращений. Основное количество обращений поступает от арбитражных/финансовых управляющих по делам о банкротстве граждан (более 7 тысяч). Более 50% всех поступающих в компанию обращений уже полностью обрабатываются в автоматическом режиме, без участия ручного труда, поясняется там же.
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россия, нсис, осаго
Экономика, РОССИЯ, НСИС, ОСАГО
16:03 12.02.2025
 
В России выросло число заключенных полисов ОСАГО

НСИС: число заключенных полисов ОСАГО в РФ в январе выросло до 3,4 миллиона

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкОСАГО
ОСАГО - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Число заключенных полисов ОСАГО в январе выросло на 27% относительно показателя аналогичного периода прошлого года, до 3,4 миллиона, сообщает Национальная страховая информационная система (НСИС, оператор автоматизированной информационной системы страхования).
"Через АИС страхования заключено 3,4 миллиона полисов ОСАГО со средней премией 6,9 тысячи рублей (за январь 2024 года было заключено 2,678 миллиона полисов ОСАГО со средней премией 8 тысяч рублей)", - говорится в пресс-релизе.
"Из 3,4 миллиона полисов ОСАГО января 2025 года: 3,1 миллиона полисов ОСАГО годовых со средней премией 7,6 тысячи рублей; 297 тысяч полисов ОСАГО однодневных/краткосрочных со средней премией 285 рублей. Из этого числа краткосрочных полисов на такси приходится 292 тысячи полисов ОСАГО", - добавляется там же.
Из общего количества полисов ОСАГО на территории четырех новых субъектов РФ заключена 131 тысяча полисов ОСАГО со средней премией 6 тысяч рублей. Владельцы транспортных средств в новых регионах с 1 января 2025 года обязаны покупать полисы ОСАГО, указывает НСИС.
"По другим видам страхования: за январь 2025 года в АИС страхования загружено 721,6 тысяча полисов каско транспортных средств со средней премией 26,5 тысячи рублей; загружено 822 тысячи полисов страхования жилья граждан со средней премией 6,5 тысячи рублей", - говорится в сообщении.
В компанию поступило более 13 тысяч обращений. Основное количество обращений поступает от арбитражных/финансовых управляющих по делам о банкротстве граждан (более 7 тысяч). Более 50% всех поступающих в компанию обращений уже полностью обрабатываются в автоматическом режиме, без участия ручного труда, поясняется там же.
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