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Нидерландская правящая партия выступила за диалог с Россией

Нидерландская правящая партия выступила за диалог с Россией - 12.02.2025, ПРАЙМ

Нидерландская правящая партия выступила за диалог с Россией

Нидерландская правая партия "Форум за демократию" (FvD) выступает за диалог с Россией, сообщил в интервью РИА Новости депутат партии и член парламента... | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T07:48+0300

2025-02-12T07:48+0300

2025-02-12T07:48+0300

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ГААГА, 12 фев - ПРАЙМ. Нидерландская правая партия "Форум за демократию" (FvD) выступает за диалог с Россией, сообщил в интервью РИА Новости депутат партии и член парламента Нидерландов Гидеон ван Мейерен. "Безусловно. Мы всегда выступаем за диалог. И наша позиция началась не в 2022 году, а раньше, потому что мы всегда говорим, что эта война началась не в 2022 году", - сказал депутат в ответ на вопрос о том, по-прежнему ли его партия выступает за диалог с Россией. По его словам, "Форум за демократию" много лет назад предупреждал, что продвижение НАТО к границам России - провокационный шаг, который может привести к конфликту. "Так что наша точка зрения не изменилась", - добавил ван Мейерен. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.

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общество , россия, рф, нидерланды, украина, владимир путин, нато