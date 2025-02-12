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На Украине сообщили, что Трамп провел переговоры с Зеленским
На Украине сообщили, что Трамп провел переговоры с Зеленским - 12.02.2025, ПРАЙМ
На Украине сообщили, что Трамп провел переговоры с Зеленским
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Об этом сообщило в своем Telegram-канале информагентство... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T21:15+0300
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политика
владимир зеленский
дональд трамп
телефонный разговор
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МОСКВА, 12 фев – ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Об этом сообщило в своем Telegram-канале информагентство РБК-Украина, ссылаясь на данные советника главы киевского режима Дмитрия Литвина. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, который длился около полутора часов. Главы государств обсудили в разговоре темы двусторонних отношений РФ и США, урегулирования конфликта на Украине, ситуации на Ближнем Востоке, ядерной проблемы Ирана, обмена граждан России и США.Как указывается в сообщении РБК-Украина, "разговор Зеленского с Трампом только что завершился", он продлился около часа.
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владимир зеленский, дональд трамп, телефонный разговор
Политика, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Телефонный разговор
На Украине сообщили, что Трамп провел переговоры с Зеленским
Украинские СМИ: президент США Трамп провел переговоры с Зеленским
МОСКВА, 12 фев – ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Об этом сообщило в своем Telegram-канале информагентство РБК-Украина, ссылаясь на данные советника главы киевского режима Дмитрия Литвина.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, который длился около полутора часов. Главы государств обсудили в разговоре темы двусторонних отношений РФ и США, урегулирования конфликта на Украине, ситуации на Ближнем Востоке, ядерной проблемы Ирана, обмена граждан России и США.
Трамп рассказал о "продуктивном" разговоре с Путиным
Как указывается в сообщении РБК-Украина, "разговор Зеленского с Трампом только что завершился", он продлился около часа.