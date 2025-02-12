Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Украине сообщили, что Трамп провел переговоры с Зеленским - 12.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250212/peregovory-854887751.html
На Украине сообщили, что Трамп провел переговоры с Зеленским
На Украине сообщили, что Трамп провел переговоры с Зеленским - 12.02.2025, ПРАЙМ
На Украине сообщили, что Трамп провел переговоры с Зеленским
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Об этом сообщило в своем Telegram-канале информагентство... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T21:15+0300
2025-02-12T21:16+0300
политика
владимир зеленский
дональд трамп
телефонный разговор
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_0:0:2969:1671_1920x0_80_0_0_eed754b641e4650637264380680e61f2.jpg
МОСКВА, 12 фев – ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Об этом сообщило в своем Telegram-канале информагентство РБК-Украина, ссылаясь на данные советника главы киевского режима Дмитрия Литвина. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, который длился около полутора часов. Главы государств обсудили в разговоре темы двусторонних отношений РФ и США, урегулирования конфликта на Украине, ситуации на Ближнем Востоке, ядерной проблемы Ирана, обмена граждан России и США.Как указывается в сообщении РБК-Украина, "разговор Зеленского с Трампом только что завершился", он продлился около часа.
https://1prime.ru/20250212/tramp-854886404.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_240:0:2969:2047_1920x0_80_0_0_97fe5d135c3dd010eed7831508df8a44.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир зеленский, дональд трамп, телефонный разговор
Политика, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Телефонный разговор
21:15 12.02.2025 (обновлено: 21:16 12.02.2025)
 
На Украине сообщили, что Трамп провел переговоры с Зеленским

Украинские СМИ: президент США Трамп провел переговоры с Зеленским

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 фев – ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Об этом сообщило в своем Telegram-канале информагентство РБК-Украина, ссылаясь на данные советника главы киевского режима Дмитрия Литвина.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, который длился около полутора часов. Главы государств обсудили в разговоре темы двусторонних отношений РФ и США, урегулирования конфликта на Украине, ситуации на Ближнем Востоке, ядерной проблемы Ирана, обмена граждан России и США.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2025
Трамп рассказал о "продуктивном" разговоре с Путиным
20:04
Как указывается в сообщении РБК-Украина, "разговор Зеленского с Трампом только что завершился", он продлился около часа.
 
ПолитикаВладимир ЗеленскийДональд ТрампТелефонный разговор
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала