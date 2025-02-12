https://1prime.ru/20250212/peregovory-854888083.html

Трамп рассказал о своем разговоре с Зеленским

Трамп рассказал о своем разговоре с Зеленским - 12.02.2025, ПРАЙМ

Трамп рассказал о своем разговоре с Зеленским

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T21:27+0300

2025-02-12T21:27+0300

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политика

дональд трамп

владимир зеленский

телефонный разговор

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НЬЮ-ЙОРК, 12 фев – ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Ранее Трамп также переговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным.В социальной сети Truth Social американский лидер отметил: "Я только что разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Разговор прошел очень хорошо". Также он написал: "Пришло время остановить эту нелепую войну, в ходе которой были массовые и совершенно ненужные смерти и разрушения. Да благословит Господь народы России и Украины!"

https://1prime.ru/20250212/putin-854886297.html

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дональд трамп, владимир зеленский, телефонный разговор