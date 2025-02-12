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Трамп рассказал о своем разговоре с Зеленским - 12.02.2025, ПРАЙМ
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Трамп рассказал о своем разговоре с Зеленским
Трамп рассказал о своем разговоре с Зеленским - 12.02.2025, ПРАЙМ
Трамп рассказал о своем разговоре с Зеленским
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T21:27+0300
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политика
дональд трамп
владимир зеленский
телефонный разговор
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НЬЮ-ЙОРК, 12 фев – ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Ранее Трамп также переговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным.В социальной сети Truth Social американский лидер отметил: "Я только что разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Разговор прошел очень хорошо". Также он написал: "Пришло время остановить эту нелепую войну, в ходе которой были массовые и совершенно ненужные смерти и разрушения. Да благословит Господь народы России и Украины!"
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дональд трамп, владимир зеленский, телефонный разговор
Политика, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Телефонный разговор
21:27 12.02.2025 (обновлено: 21:31 12.02.2025)
 
Трамп рассказал о своем разговоре с Зеленским

Трамп сообщил, что провел "очень хороший" разговор с Зеленским

© РИА Новости . Артур Лебедев | Перейти в медиабанкВосковая фигура 45-го президента США Дональда Трампа в музее восковых фигур "Дежавю" в Сочи
Восковая фигура 45-го президента США Дональда Трампа в музее восковых фигур Дежавю в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости . Артур Лебедев
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НЬЮ-ЙОРК, 12 фев – ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским.
Ранее Трамп также переговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным.
В социальной сети Truth Social американский лидер отметил: "Я только что разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Разговор прошел очень хорошо".
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Также он написал: "Пришло время остановить эту нелепую войну, в ходе которой были массовые и совершенно ненужные смерти и разрушения. Да благословит Господь народы России и Украины!"
 
ПолитикаДональд ТрампВладимир ЗеленскийТелефонный разговор
 
 
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