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Сопредседатель АдГ прокомментировала переговоры Путина и Трампа
Сопредседатель АдГ прокомментировала переговоры Путина и Трампа - 12.02.2025, ПРАЙМ
Сопредседатель АдГ прокомментировала переговоры Путина и Трампа
Кандидат в канцлеры Германии от партии АдГ Алиса Вайдель поприветствовала в соцсети Х телефонные переговоры российского президента Владимира Путина и... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T23:26+0300
2025-02-12T23:26+0300
2025-02-12T23:26+0300
политика
алиса вайдель
переговоры
владимир путин
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Кандидат в канцлеры Германии от партии АдГ Алиса Вайдель поприветствовала в соцсети Х телефонные переговоры российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, обвинив при этом Евросоюз в разорении континента."Вот как это работает! США и Россия ведут переговоры. Евросоюз без лидера не может ничего сделать уже более трех лет", - написала Вайдель. При этом она отметила, что руководство Евросоюза и Германии "разоряют континент - нелегальной миграцией, высокими ценами на энергоносители, высокими налогами, налогами на выбросы углекислого газа, запретами, бюрократией и разрушением промышленности". Путин и Трамп в среду провели телефонный разговор, продлившийся около полутора часов. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков, главы государств обсудили вопросы обмена граждан РФ и США, урегулирования украинского и ближневосточного конфликтов, ядерной программы Ирана, двусторонних отношений Соединенных Штатов и России в экономической сфере. В то же время лидеры договорились о продолжении контактов, в том числе об организации личной встречи.
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алиса вайдель, переговоры, владимир путин, дональд трамп
Политика, Алиса Вайдель, переговоры, Владимир Путин, Дональд Трамп
Сопредседатель АдГ прокомментировала переговоры Путина и Трампа
Кандидат в канцлеры ФРГ Вайдель поприветствовала переговоры Путина и Трампа
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Кандидат в канцлеры Германии от партии АдГ Алиса Вайдель поприветствовала в соцсети Х телефонные переговоры российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, обвинив при этом Евросоюз в разорении континента.
"Вот как это работает! США и Россия ведут переговоры. Евросоюз без лидера не может ничего сделать уже более трех лет", - написала Вайдель.
При этом она отметила, что руководство Евросоюза и Германии "разоряют континент - нелегальной миграцией, высокими ценами на энергоносители, высокими налогами, налогами на выбросы углекислого газа, запретами, бюрократией и разрушением промышленности".
Сопредседателя АдГ Вайдель утвердили кандидатом в канцлеры Германии
Путин и Трамп в среду провели телефонный разговор, продлившийся около полутора часов. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков, главы государств обсудили вопросы обмена граждан РФ и США, урегулирования украинского и ближневосточного конфликтов, ядерной программы Ирана, двусторонних отношений Соединенных Штатов и России в экономической сфере. В то же время лидеры договорились о продолжении контактов, в том числе об организации личной встречи.