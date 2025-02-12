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Россия не будет обсуждать тему обмена своих территорий, заявил Песков - 12.02.2025, ПРАЙМ
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Россия не будет обсуждать тему обмена своих территорий, заявил Песков
Россия не будет обсуждать тему обмена своих территорий, заявил Песков - 12.02.2025, ПРАЙМ
Россия не будет обсуждать тему обмена своих территорий, заявил Песков
Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать возможность обмена своих территорий. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T13:15+0300
2025-02-12T13:15+0300
политика
россия
украина
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать возможность обмена своих территорий. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Это невозможно. Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своей территории", - отметил пресс-секретарь главы государства.По словам Пескова, все украинские формирования будут либо изгнаны, либо уничтожены.Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский в беседе с газетой Guardian заявил, что не исключает некий обмен территориями с Россией.
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россия, украина, кремль
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Кремль
13:15 12.02.2025
 
Россия не будет обсуждать тему обмена своих территорий, заявил Песков

Песков: Россия не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своих территорий

© РИА Новости . Александр Казаков | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости . Александр Казаков
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать возможность обмена своих территорий. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Это невозможно. Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своей территории", - отметил пресс-секретарь главы государства.
По словам Пескова, все украинские формирования будут либо изгнаны, либо уничтожены.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский в беседе с газетой Guardian заявил, что не исключает некий обмен территориями с Россией.
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