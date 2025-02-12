https://1prime.ru/20250212/peskov-854874134.html

Россия не будет обсуждать тему обмена своих территорий, заявил Песков

Россия не будет обсуждать тему обмена своих территорий, заявил Песков - 12.02.2025, ПРАЙМ

Россия не будет обсуждать тему обмена своих территорий, заявил Песков

Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать возможность обмена своих территорий. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля... | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T13:15+0300

2025-02-12T13:15+0300

2025-02-12T13:15+0300

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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать возможность обмена своих территорий. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Это невозможно. Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своей территории", - отметил пресс-секретарь главы государства.По словам Пескова, все украинские формирования будут либо изгнаны, либо уничтожены.Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский в беседе с газетой Guardian заявил, что не исключает некий обмен территориями с Россией.

https://1prime.ru/20250212/mid-854870920.html

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россия, украина, кремль