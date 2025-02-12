https://1prime.ru/20250212/peskov-854874314.html

В Кремле анонсировали возвращение россиянина по итогам контактов с США

В Кремле анонсировали возвращение россиянина по итогам контактов с США - 12.02.2025, ПРАЙМ

В Кремле анонсировали возвращение россиянина по итогам контактов с США

Гражданин России на днях будет возвращен в Россию по итогам контактов с США, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T13:20+0300

2025-02-12T13:20+0300

2025-02-12T13:21+0300

политика

россия

общество

дмитрий песков

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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Гражданин России на днях будет возвращен в Россию по итогам контактов с США, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Результатом контактов (России и США по линии ведомств - ред.) стало освобождение (гражданина США Марка - ред.) Фогеля, а также одного из граждан Российской Федерации, который в настоящее время содержится в местах лишения свободы в Соединённых Штатах Америки. Этот гражданин Российской Федерации на днях тоже будет возвращен в Россию", - отметил официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.По словам представителя Кремля, данные о российском гражданине не раскрываются.Песков отметил, что подобные соглашения между странами способствуют укреплению взаимного доверия, но вряд ли являются переломным моментом. Он также подчеркнул, что возвращение американского гражданина стало возможным только благодаря совместной работе ведомств.Ранее спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Россию для переговоров о возвращении американца Фогеля.

https://1prime.ru/20250212/peskov-854874134.html

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россия, общество , дмитрий песков