https://1prime.ru/20250212/peskov-854874902.html
Россия никогда не представляла угрозу для НАТО, заявил Песков
Россия никогда не представляла угрозу для НАТО, заявил Песков - 12.02.2025, ПРАЙМ
Россия никогда не представляла угрозу для НАТО, заявил Песков
Россия никогда не представляла угрозу для НАТО, однако альянс со своей военной инфраструктурой приближался к российским границам. Об этом заявил официальный... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T13:33+0300
2025-02-12T13:33+0300
2025-02-12T13:33+0300
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Россия никогда не представляла угрозу для НАТО, однако альянс со своей военной инфраструктурой приближался к российским границам. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Россия никогда не представляла угрозу для альянса. Наоборот, всегда альянс со своей военной инфраструктурой последовательно приближался к границам Российской Федерации", - отметил он.По словам Пескова, заявления разведки Дании являются попыткой оправдать резкое увеличение военных расходов перед европейскими налогоплательщиками.
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россия, нато, кремль
Политика, РОССИЯ, НАТО, Кремль
Россия никогда не представляла угрозу для НАТО, заявил Песков
Песков: Россия никогда не представляла угрозу для НАТО
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Россия никогда не представляла угрозу для НАТО, однако альянс со своей военной инфраструктурой приближался к российским границам. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Россия никогда не представляла угрозу для альянса. Наоборот, всегда альянс со своей военной инфраструктурой последовательно приближался к границам Российской Федерации", - отметил он.
По словам Пескова, заявления разведки Дании являются попыткой оправдать резкое увеличение военных расходов перед европейскими налогоплательщиками.
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