https://1prime.ru/20250212/peskov-854874902.html

Россия никогда не представляла угрозу для НАТО, заявил Песков

Россия никогда не представляла угрозу для НАТО, заявил Песков - 12.02.2025, ПРАЙМ

Россия никогда не представляла угрозу для НАТО, заявил Песков

Россия никогда не представляла угрозу для НАТО, однако альянс со своей военной инфраструктурой приближался к российским границам. Об этом заявил официальный... | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T13:33+0300

2025-02-12T13:33+0300

2025-02-12T13:33+0300

политика

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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Россия никогда не представляла угрозу для НАТО, однако альянс со своей военной инфраструктурой приближался к российским границам. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Россия никогда не представляла угрозу для альянса. Наоборот, всегда альянс со своей военной инфраструктурой последовательно приближался к границам Российской Федерации", - отметил он.По словам Пескова, заявления разведки Дании являются попыткой оправдать резкое увеличение военных расходов перед европейскими налогоплательщиками.

https://1prime.ru/20250211/svo-854853328.html

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россия, нато, кремль