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Пользователи Telegram сообщили о плохой работе мессенджера
Пользователи Telegram сообщили о плохой работе мессенджера - 12.02.2025, ПРАЙМ
Пользователи Telegram сообщили о плохой работе мессенджера
Пользователи Telegram в России сообщают о плохой работе мессенджера, в среду насчитывается уже более 4 тысяч жалоб, свидетельствуют данные детектора по... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T04:37+0300
2025-02-12T04:37+0300
2025-02-12T04:37+0300
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Пользователи Telegram в России сообщают о плохой работе мессенджера, в среду насчитывается уже более 4 тысяч жалоб, свидетельствуют данные детектора по отслеживанию сбоев "Сбой.рф".
"Telegram - количество жалоб за сегодня: 4061", - говорится в сообщении на сайте сервиса по данным на 4.14 мск.
Пик количества жалоб пришелся на 0.15 мск среды, но они продолжают поступать и в последние четыре часа.
Больше всего жалоб - 78% - из Москвы, также сбой фиксируют в Ярославской, Смоленской, Брянской областях, Санкт-Петербурге, Подмосковье, в Пензенской и Челябинской областях.
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Технологии, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Московская область, Telegram
Пользователи Telegram сообщили о плохой работе мессенджера
"Сбой.рф": пользователи Telegram сообщают о плохой работе мессенджера
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Пользователи Telegram в России сообщают о плохой работе мессенджера, в среду насчитывается уже более 4 тысяч жалоб, свидетельствуют данные детектора по отслеживанию сбоев "Сбой.рф".
"Telegram - количество жалоб за сегодня: 4061", - говорится в сообщении на сайте сервиса по данным на 4.14 мск.
Пик количества жалоб пришелся на 0.15 мск среды, но они продолжают поступать и в последние четыре часа.
Больше всего жалоб - 78% - из Москвы, также сбой фиксируют в Ярославской, Смоленской, Брянской областях, Санкт-Петербурге, Подмосковье, в Пензенской и Челябинской областях.