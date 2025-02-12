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Пользователи Telegram сообщили о плохой работе мессенджера - 12.02.2025, ПРАЙМ
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Пользователи Telegram сообщили о плохой работе мессенджера
Пользователи Telegram сообщили о плохой работе мессенджера - 12.02.2025, ПРАЙМ
Пользователи Telegram сообщили о плохой работе мессенджера
Пользователи Telegram в России сообщают о плохой работе мессенджера, в среду насчитывается уже более 4 тысяч жалоб, свидетельствуют данные детектора по... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T04:37+0300
2025-02-12T04:37+0300
технологии
москва
санкт-петербург
московская область
telegram
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Пользователи Telegram в России сообщают о плохой работе мессенджера, в среду насчитывается уже более 4 тысяч жалоб, свидетельствуют данные детектора по отслеживанию сбоев "Сбой.рф". "Telegram - количество жалоб за сегодня: 4061", - говорится в сообщении на сайте сервиса по данным на 4.14 мск. Пик количества жалоб пришелся на 0.15 мск среды, но они продолжают поступать и в последние четыре часа. Больше всего жалоб - 78% - из Москвы, также сбой фиксируют в Ярославской, Смоленской, Брянской областях, Санкт-Петербурге, Подмосковье, в Пензенской и Челябинской областях.
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5
4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
технологии, москва, санкт-петербург, московская область, telegram
Технологии, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Московская область, Telegram
04:37 12.02.2025
 
Пользователи Telegram сообщили о плохой работе мессенджера

"Сбой.рф": пользователи Telegram сообщают о плохой работе мессенджера

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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Пользователи Telegram в России сообщают о плохой работе мессенджера, в среду насчитывается уже более 4 тысяч жалоб, свидетельствуют данные детектора по отслеживанию сбоев "Сбой.рф".
"Telegram - количество жалоб за сегодня: 4061", - говорится в сообщении на сайте сервиса по данным на 4.14 мск.
Пик количества жалоб пришелся на 0.15 мск среды, но они продолжают поступать и в последние четыре часа.
Больше всего жалоб - 78% - из Москвы, также сбой фиксируют в Ярославской, Смоленской, Брянской областях, Санкт-Петербурге, Подмосковье, в Пензенской и Челябинской областях.
 
ТехнологииМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГМосковская областьTelegram
 
 
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