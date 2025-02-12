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Страны НАТО перевыполнили план военной помощи Украине, заявил Рютте

Страны НАТО перевыполнили план военной помощи Украине, заявил Рютте - 12.02.2025, ПРАЙМ

Страны НАТО перевыполнили план военной помощи Украине, заявил Рютте

Государства-члены НАТО в 2024 году перевыполнили план военной помощи Украине, потратив на это 50 миллиардов долларов вместо обещанных 40 миллиардов, заявил... | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T16:32+0300

2025-02-12T16:32+0300

2025-02-12T16:32+0300

политика

украина

марк рютте

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БРЮССЕЛЬ, 12 фев - ПРАЙМ. Государства-члены НАТО в 2024 году перевыполнили план военной помощи Украине, потратив на это 50 миллиардов долларов вместо обещанных 40 миллиардов, заявил генсек альянса Марк Рютте. "На саммите в Вашингтоне страны НАТО пообещали выделить 40 миллиардов долларов Украине в качестве помощи в 2024 году. Союзники не только выполнили, но перевыполнили свои обязательства. Они предоставили более 50 миллиардов евро, больше половины из которых приходятся на страны Европы и Канаду", - сказал Рютте на пресс-конференции в Брюсселе. Генсек НАТО также указал, что он "совершенно согласен" с мнением президента США Дональда Трампа о необходимости "сбалансировать" помощь Украине между членами альянса. Ранее, выступая на конференции в Давосе, Рютте заявил, что странам Евросоюза, возможно, придется оплачивать счета за оружие, которое США будут поставлять Украине при администрации Дональда Трампа. Кроме того, в своем выступлении перед депутатами Европарламента он призвал их помочь с увеличением расходов на оборону в странах альянса, в том числе за счет сокращения социальных выплат.

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украина, марк рютте, нато