Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Страны НАТО перевыполнили план военной помощи Украине, заявил Рютте - 12.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250212/pomosch-854881432.html
Страны НАТО перевыполнили план военной помощи Украине, заявил Рютте
Страны НАТО перевыполнили план военной помощи Украине, заявил Рютте - 12.02.2025, ПРАЙМ
Страны НАТО перевыполнили план военной помощи Украине, заявил Рютте
Государства-члены НАТО в 2024 году перевыполнили план военной помощи Украине, потратив на это 50 миллиардов долларов вместо обещанных 40 миллиардов, заявил... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T16:32+0300
2025-02-12T16:32+0300
политика
украина
марк рютте
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/19/849488630_0:167:3048:1882_1920x0_80_0_0_f42d82f8b076b706b599b80055c683eb.jpg
БРЮССЕЛЬ, 12 фев - ПРАЙМ. Государства-члены НАТО в 2024 году перевыполнили план военной помощи Украине, потратив на это 50 миллиардов долларов вместо обещанных 40 миллиардов, заявил генсек альянса Марк Рютте. "На саммите в Вашингтоне страны НАТО пообещали выделить 40 миллиардов долларов Украине в качестве помощи в 2024 году. Союзники не только выполнили, но перевыполнили свои обязательства. Они предоставили более 50 миллиардов евро, больше половины из которых приходятся на страны Европы и Канаду", - сказал Рютте на пресс-конференции в Брюсселе. Генсек НАТО также указал, что он "совершенно согласен" с мнением президента США Дональда Трампа о необходимости "сбалансировать" помощь Украине между членами альянса. Ранее, выступая на конференции в Давосе, Рютте заявил, что странам Евросоюза, возможно, придется оплачивать счета за оружие, которое США будут поставлять Украине при администрации Дональда Трампа. Кроме того, в своем выступлении перед депутатами Европарламента он призвал их помочь с увеличением расходов на оборону в странах альянса, в том числе за счет сокращения социальных выплат.
https://1prime.ru/20250212/sholts-854879970.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/19/849488630_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_0a38e7b6da70595b6c426ab6481e94dd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, марк рютте, нато
Политика, УКРАИНА, Марк Рютте, НАТО
16:32 12.02.2025
 
Страны НАТО перевыполнили план военной помощи Украине, заявил Рютте

Рютте: страны НАТО в 2024 году перевыполнили план военной помощи Украине

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкМарк Рютте
Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 12 фев - ПРАЙМ. Государства-члены НАТО в 2024 году перевыполнили план военной помощи Украине, потратив на это 50 миллиардов долларов вместо обещанных 40 миллиардов, заявил генсек альянса Марк Рютте.
"На саммите в Вашингтоне страны НАТО пообещали выделить 40 миллиардов долларов Украине в качестве помощи в 2024 году. Союзники не только выполнили, но перевыполнили свои обязательства. Они предоставили более 50 миллиардов евро, больше половины из которых приходятся на страны Европы и Канаду", - сказал Рютте на пресс-конференции в Брюсселе.
Генсек НАТО также указал, что он "совершенно согласен" с мнением президента США Дональда Трампа о необходимости "сбалансировать" помощь Украине между членами альянса.
Ранее, выступая на конференции в Давосе, Рютте заявил, что странам Евросоюза, возможно, придется оплачивать счета за оружие, которое США будут поставлять Украине при администрации Дональда Трампа. Кроме того, в своем выступлении перед депутатами Европарламента он призвал их помочь с увеличением расходов на оборону в странах альянса, в том числе за счет сокращения социальных выплат.
Президент РФ В. Путин встретился с канцлером ФРГ О. Шольцем - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2025
"Это трагедия". На Западе объяснили слова Шольца об Украине
16:11
 
ПолитикаУКРАИНАМарк РюттеНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала