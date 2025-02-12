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США и ЕС могут достичь компромисса по пошлинам, считают в Нидерландах - 12.02.2025, ПРАЙМ
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США и ЕС могут достичь компромисса по пошлинам, считают в Нидерландах
США и ЕС могут достичь компромисса по пошлинам, считают в Нидерландах - 12.02.2025, ПРАЙМ
США и ЕС могут достичь компромисса по пошлинам, считают в Нидерландах
Ситуация с пошлинами на сталь и алюминий может стать предметом переговоров между США и ЕС с целью поиска компромисса, выразил мнение в беседе с РИА Новости... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T15:49+0300
2025-02-12T15:49+0300
экономика
сша
пошлины
ес
экспертное мнение
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ГААГА, 12 фев - ПРАЙМ. Ситуация с пошлинами на сталь и алюминий может стать предметом переговоров между США и ЕС с целью поиска компромисса, выразил мнение в беседе с РИА Новости нидерландский эксперт в области международных отношений, бывший профессор Университета Сассекса Кейс ван дер Пейл. "Очевидно, что между Европой и США существуют большие разногласия. Пошлины, вероятно, станут вопросом, предметом переговоров. Стиль Трампа - сначала объявлять максимально жесткие меры, а затем двигаться к компромиссу. Это как ситуация с Панамой, когда в конечном итоге речь шла просто о снижении тарифов для американских судов", - считает эксперт. По его мнению, то же самое будет и с ЕС. Ван дер Пейл напомнил, что Трамп прежде всего - бизнесмен, и переговоры с Евросоюзом он будет вести как бизнесмен. Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС сожалеют в связи с решением США ввести пошлины, и пригрозила ответными мерами.
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сша, пошлины, ес, экспертное мнение
Экономика, США, пошлины, ЕС, экспертное мнение
15:49 12.02.2025
 
США и ЕС могут достичь компромисса по пошлинам, считают в Нидерландах

Нидерландский эксперт: пошлины могут стать предметом компромисса между США и ЕС

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на один из каналов Амстердама
Вид на один из каналов Амстердама - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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ГААГА, 12 фев - ПРАЙМ. Ситуация с пошлинами на сталь и алюминий может стать предметом переговоров между США и ЕС с целью поиска компромисса, выразил мнение в беседе с РИА Новости нидерландский эксперт в области международных отношений, бывший профессор Университета Сассекса Кейс ван дер Пейл.
"Очевидно, что между Европой и США существуют большие разногласия. Пошлины, вероятно, станут вопросом, предметом переговоров. Стиль Трампа - сначала объявлять максимально жесткие меры, а затем двигаться к компромиссу. Это как ситуация с Панамой, когда в конечном итоге речь шла просто о снижении тарифов для американских судов", - считает эксперт.
По его мнению, то же самое будет и с ЕС. Ван дер Пейл напомнил, что Трамп прежде всего - бизнесмен, и переговоры с Евросоюзом он будет вести как бизнесмен.
Экстренная встреча мировых лидеров на Бали после инцидента в Польше
В ЕС пообещали ответить на введение США пошлин на импорт стали и алюминия
Вчера, 11:40
Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС сожалеют в связи с решением США ввести пошлины, и пригрозила ответными мерами.
 
ЭкономикаСШАпошлиныЕСэкспертное мнение
 
 
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