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Стармер объяснил политику Британии в вопросе введения пошлин против США

Стармер объяснил политику Британии в вопросе введения пошлин против США - 12.02.2025, ПРАЙМ

Стармер объяснил политику Британии в вопросе введения пошлин против США

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, комментируя возможность введения ответных пошлин в отношении США, заявил, что Лондон будет ставить свои национальные | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T18:52+0300

2025-02-12T18:52+0300

2025-02-12T18:52+0300

экономика

великобритания

интересы

пошлины

сша

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МОСКВА, 12 фев – ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, комментируя возможность введения ответных пошлин в отношении США, заявил, что Лондон будет ставить свои национальные интересы превыше всего. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. "Британская сталелитейная промышленность - это неотъемлемая часть нашего центра, и мы не бросим наших квалифицированных работников. Это требует взвешенной оценки последствий, чем мы сейчас и занимаемся, однако мы всегда будем ставить свои национальные интересы на первое место", - заявил Стармер, отвечая в парламенте на вопрос о возможной подготовке ответных мер. Трансляция велась на сайте органа. Ранее газета Times сообщала, что Великобритания, как ожидается, не собирается вводить ответные пошлины против введенных США ограничений на импорт стали и алюминия. Вместо этого в Лондоне надеются договориться с Вашингтоном, чтобы для них сделали исключение. До этого издание Politico сообщило, что британское правительство добивается от США разъяснений по поводу решения Трампа ввести тарифы на импорт стали и алюминия. Британская торговая ассоциация производителей стали UK Steel сообщила, что решение президента США Дональда Трампа ввести пошлины на импорт алюминия и стали станет сокрушительным ударом по сталелитейному сектору Великобритании.

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великобритания, интересы, пошлины, сша