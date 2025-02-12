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Посол рассказал о роли АЭС "Бушер" в решении проблем Ирана
Посол рассказал о роли АЭС "Бушер" в решении проблем Ирана - 12.02.2025, ПРАЙМ
Посол рассказал о роли АЭС "Бушер" в решении проблем Ирана
Завершение строительства второго и третьего блоков АЭС "Бушер" позволит ей играть роль в решении проблем, стоящих перед Ираном в сфере энергетики, заявил в... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T07:35+0300
2025-02-12T07:35+0300
2025-02-12T07:35+0300
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ТЕГЕРАН, 12 фев - ПРАЙМ. Завершение строительства второго и третьего блоков АЭС "Бушер" позволит ей играть роль в решении проблем, стоящих перед Ираном в сфере энергетики, заявил в интервью РИА Новости посол России в Иране Алексей Дедов.
В середине января в ходе официального визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву президент России Владимир Путин заявил, что строительство двух новых блоков АЭС "Бушер" внесет весомый вклад в укрепление энергетической безопасности Ирана.
"(Совместные ирано-российские - ред.) проекты в области мирного атома уже находятся на стадии реализации. Крупнейший среди них – АЭС в Бушере. Как известно, первый блок был введен в строй несколько лет назад и успешно работает. Он дает ток в электросеть Ирана, и сейчас осуществляются работы по сооружению второго и третьего блоков Бушерской АЭС. Когда они будут завершены, доля этой атомной электростанции увеличится и будет играть свою роль в решении тех энергетических проблем, которые сейчас стоят перед Ираном", - сказал посол.
В конце сентября 2024 года генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что строительство с участием России второй очереди АЭС "Бушер" в Иране идет активно, там задействованы около 2 тысяч человек.
Сейчас в Иране функционирует только одна АЭС в Бушере, которая строится при содействии российской стороны. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Ведется строительство второй очереди станции, в состав которой войдут два энергоблока.
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Посол рассказал о роли АЭС "Бушер" в решении проблем Ирана
Посол Дедов: АЭС "Бушер" будет играть роль в решении энергетических проблем Ирана
ТЕГЕРАН, 12 фев - ПРАЙМ. Завершение строительства второго и третьего блоков АЭС "Бушер" позволит ей играть роль в решении проблем, стоящих перед Ираном в сфере энергетики, заявил в интервью РИА Новости посол России в Иране Алексей Дедов.
В середине января в ходе официального визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву президент России Владимир Путин заявил, что строительство двух новых блоков АЭС "Бушер" внесет весомый вклад в укрепление энергетической безопасности Ирана.
"(Совместные ирано-российские - ред.) проекты в области мирного атома уже находятся на стадии реализации. Крупнейший среди них – АЭС в Бушере. Как известно, первый блок был введен в строй несколько лет назад и успешно работает. Он дает ток в электросеть Ирана, и сейчас осуществляются работы по сооружению второго и третьего блоков Бушерской АЭС. Когда они будут завершены, доля этой атомной электростанции увеличится и будет играть свою роль в решении тех энергетических проблем, которые сейчас стоят перед Ираном", - сказал посол.
В конце сентября 2024 года генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что строительство с участием России второй очереди АЭС "Бушер" в Иране идет активно, там задействованы около 2 тысяч человек.
Сейчас в Иране функционирует только одна АЭС в Бушере, которая строится при содействии российской стороны. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Ведется строительство второй очереди станции, в состав которой войдут два энергоблока.