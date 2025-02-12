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Посол рассказал о задачах проекта МТК "Север-Юг" - 12.02.2025, ПРАЙМ
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Посол рассказал о задачах проекта МТК "Север-Юг"
Посол рассказал о задачах проекта МТК "Север-Юг" - 12.02.2025, ПРАЙМ
Посол рассказал о задачах проекта МТК "Север-Юг"
Основная задача по проекту создания международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг" в 2025 году - выкуп или отчуждение земель под строительство участка... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T07:48+0300
2025-02-12T07:48+0300
бизнес
экономика
россия
иран
тегеран
санкт-петербург
мтк "север-юг"
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ТЕГЕРАН, 12 фев - ПРАЙМ. Основная задача по проекту создания международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг" в 2025 году - выкуп или отчуждение земель под строительство участка железной дороги между городами Решт и Астара северо-западной иранской провинции Гилян, заявил в интервью РИА Новости посол России в Иране Алексей Дедов. МТК "Север-Юг" - мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные). РФ и Иран в мае 2023 года подписали документы по достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута "Север-Юг" - Решт - Астара в Иране. Общая стоимость проекта составляет 1,6 миллиарда долларов. "Основная задача (по проекту МТК "Север-Юг" - ред.) на 2025 год - реализовать намерение о полном выкупе или отчуждении земель, которые будут задействованы под строительство участка (железной дороги - ред.) Решт-Астара с тем, чтобы согласно соответствующему межправосоглашению мы могли бы начать не только изыскательские, но и строительные работы", - сказал посол. По его словам, в настоящее время порядка 19 километров уже выделено под строительство иранской стороной и по словам иранских чиновников, еще 11 километров уже приобретено для дальнейшего освоения. Дедов подчеркнул, что в случае окончательной реализации проекта может быть достигнуто бесшовное движение по маршруту от портового поселка Усть-Луга в Ленинградской области до иранского портового города Бендер-Аббас на берегу Персидского залива.
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бизнес, россия, иран, тегеран, санкт-петербург, мтк "север-юг"
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, ИРАН, Тегеран, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МТК "Север-Юг"
07:48 12.02.2025
 
Посол рассказал о задачах проекта МТК "Север-Юг"

Посол Дедов: основная задача МТК "Север-Юг" - выкуп или отчуждение земель

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ТЕГЕРАН, 12 фев - ПРАЙМ. Основная задача по проекту создания международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг" в 2025 году - выкуп или отчуждение земель под строительство участка железной дороги между городами Решт и Астара северо-западной иранской провинции Гилян, заявил в интервью РИА Новости посол России в Иране Алексей Дедов.
МТК "Север-Юг" - мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные). РФ и Иран в мае 2023 года подписали документы по достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута "Север-Юг" - Решт - Астара в Иране. Общая стоимость проекта составляет 1,6 миллиарда долларов.
"Основная задача (по проекту МТК "Север-Юг" - ред.) на 2025 год - реализовать намерение о полном выкупе или отчуждении земель, которые будут задействованы под строительство участка (железной дороги - ред.) Решт-Астара с тем, чтобы согласно соответствующему межправосоглашению мы могли бы начать не только изыскательские, но и строительные работы", - сказал посол.
По его словам, в настоящее время порядка 19 километров уже выделено под строительство иранской стороной и по словам иранских чиновников, еще 11 километров уже приобретено для дальнейшего освоения. Дедов подчеркнул, что в случае окончательной реализации проекта может быть достигнуто бесшовное движение по маршруту от портового поселка Усть-Луга в Ленинградской области до иранского портового города Бендер-Аббас на берегу Персидского залива.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯИРАНТегеранСАНКТ-ПЕТЕРБУРГМТК "Север-Юг"
 
 
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