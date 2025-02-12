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Посол в Иране рассказал о стимуляции взаимного турпотока

Посол в Иране рассказал о стимуляции взаимного турпотока - 12.02.2025, ПРАЙМ

Посол в Иране рассказал о стимуляции взаимного турпотока

Интеграция платежных систем Shetab и "Мир" станет фактором стимуляции взаимного туристического потока между Ираном и Россией, обеспечивая комфортное пребывание... | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T07:57+0300

2025-02-12T07:57+0300

2025-02-12T07:57+0300

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ТЕГЕРАН, 12 фев - ПРАЙМ. Интеграция платежных систем Shetab и "Мир" станет фактором стимуляции взаимного туристического потока между Ираном и Россией, обеспечивая комфортное пребывание туристов в этих странах, заявил в интервью РИА Новости посол России в Иране Алексей Дедов. В начале февраля посол Ирана в России Казем Джалали выразил надежду на то, что в 2025 году двусторонние банковские договорённости позволят решить большинство проблем во взаимных расчётах между Москвой и Тегераном. Он отметил, что в 2024 году Москва и Тегеран завершили первую часть процесса соединения платёжных систем "Мир" и Shetab. Страны продолжат эту работу в этом году, сказал журналистам Джалали. Он добавил, что между центральными банками России и Ирана были заключены практические соглашения, в том числе в сфере передачи банковской информации. "Следующие шаги, которые должны обеспечить комфортное пребывание туристов, это, во-первых, взаимный прием карт Shetab и "Мир"... Это, конечно, должно тоже стимулировать взаимный туристический поток. Будем надеяться, что когда эти форматы в Иране заработают, это скажется и на количестве российских туристов", - сказал посол. Говоря о других мерах увеличения взаимного турпотока, он рассказал о введении формата безвизового въезда для туристических групп и введении практики электронных виз в 2024 году. Этими мерами, по его словам, воспользовались около 50 тысяч иранских туристов в минувшем году.

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