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Приложение Газпромбанка вернулось в App Store - 12.02.2025, ПРАЙМ
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Приложение Газпромбанка вернулось в App Store
Приложение Газпромбанка вернулось в App Store - 12.02.2025, ПРАЙМ
Приложение Газпромбанка вернулось в App Store
Приложение Газпромбанка вернулось в магазин приложений для iOS - App Store - под названием YourShopper, выяснил корреспондент РИА Новости. | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T11:34+0300
2025-02-12T11:34+0300
экономика
банки
газпромбанк
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Приложение Газпромбанка вернулось в магазин приложений для iOS - App Store - под названием YourShopper, выяснил корреспондент РИА Новости. В пресс-службе Газпромбанка сообщили, что новая версия будет доступна и для Android, ссылки для скачивания есть на сайте банка. "В AppStore приложение выйдет под названием YourShopper", - сказано в сообщении банка. Также отмечается, что для того, чтобы скачать новую версию приложения на Android, необходимо удалить старую.
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Новости
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банки, газпромбанк
Экономика, Банки, Газпромбанк
11:34 12.02.2025
 
Приложение Газпромбанка вернулось в App Store

Приложение Газпромбанка вернулось в App Store под названием YourShopper

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкМеждународный форум "Арктика: настоящее и будущее"
Международный форум Арктика: настоящее и будущее - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости . Александр Гальперин
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Приложение Газпромбанка вернулось в магазин приложений для iOS - App Store - под названием YourShopper, выяснил корреспондент РИА Новости.
В пресс-службе Газпромбанка сообщили, что новая версия будет доступна и для Android, ссылки для скачивания есть на сайте банка.
"В AppStore приложение выйдет под названием YourShopper", - сказано в сообщении банка.
Также отмечается, что для того, чтобы скачать новую версию приложения на Android, необходимо удалить старую.
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