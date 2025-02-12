https://1prime.ru/20250212/prilozhenie-854871602.html

Приложение Газпромбанка вернулось в App Store

Приложение Газпромбанка вернулось в App Store - 12.02.2025, ПРАЙМ

Приложение Газпромбанка вернулось в App Store

Приложение Газпромбанка вернулось в магазин приложений для iOS - App Store - под названием YourShopper, выяснил корреспондент РИА Новости. | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T11:34+0300

2025-02-12T11:34+0300

2025-02-12T11:34+0300

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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Приложение Газпромбанка вернулось в магазин приложений для iOS - App Store - под названием YourShopper, выяснил корреспондент РИА Новости. В пресс-службе Газпромбанка сообщили, что новая версия будет доступна и для Android, ссылки для скачивания есть на сайте банка. "В AppStore приложение выйдет под названием YourShopper", - сказано в сообщении банка. Также отмечается, что для того, чтобы скачать новую версию приложения на Android, необходимо удалить старую.

https://1prime.ru/20250211/fas-854848202.html

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