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Жительницу Приморья оштрафовали за оправдание теракта в "Крокусе"
Жительницу Приморья оштрафовали за оправдание теракта в "Крокусе" - 12.02.2025, ПРАЙМ
Жительницу Приморья оштрафовали за оправдание теракта в "Крокусе"
Суд в Приморье приговорил к штрафу в 320 тысяч рублей 42-летнюю местную жительницу, которая разместила в групповом чате мессенджера пост с оправданием... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T07:11+0300
2025-02-12T07:11+0300
2025-02-12T07:11+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 12 фев – ПРАЙМ. Суд в Приморье приговорил к штрафу в 320 тысяч рублей 42-летнюю местную жительницу, которая разместила в групповом чате мессенджера пост с оправданием террористического акта в концертном зале "Крокус сити холл" в Московской области, сообщили РИА Новости в УФСБ России по Приморскому краю.
Как сообщили в ведомстве, в марте 2024 года 42-летняя жительница Партизанского муниципального округа Приморского края в местном групповом чате Интернет-мессенджера разместила публикацию о совершенном террористическом акте в концертном зале "Крокус сити холл" в Красногорске Московской области, в котором содержалось оправдание идеологии и практики терроризма.
"Решением Апелляционного военного суда признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2. ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием сети "Интернет"), назначено наказание в виде штрафа в размере 320000 рублей с лишение права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением информации и администрированием сайтов с использованием сети "Интернет" на два года", - сообщили РИА Новости в управлении.
Приговор вступил в законную силу.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
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Жительницу Приморья оштрафовали за оправдание теракта в "Крокусе"
Жительницу Приморья оштрафовали за пост с оправданием теракта в "Крокусе"
ВЛАДИВОСТОК, 12 фев – ПРАЙМ. Суд в Приморье приговорил к штрафу в 320 тысяч рублей 42-летнюю местную жительницу, которая разместила в групповом чате мессенджера пост с оправданием террористического акта в концертном зале "Крокус сити холл" в Московской области, сообщили РИА Новости в УФСБ России по Приморскому краю.
Как сообщили в ведомстве, в марте 2024 года 42-летняя жительница Партизанского муниципального округа Приморского края в местном групповом чате Интернет-мессенджера разместила публикацию о совершенном террористическом акте в концертном зале "Крокус сити холл" в Красногорске Московской области, в котором содержалось оправдание идеологии и практики терроризма.
"Решением Апелляционного военного суда признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2. ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием сети "Интернет"), назначено наказание в виде штрафа в размере 320000 рублей с лишение права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением информации и администрированием сайтов с использованием сети "Интернет" на два года", - сообщили РИА Новости в управлении.
Приговор вступил в законную силу.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.