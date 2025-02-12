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В NC Logistic рассказали, как решить проблему дефицита курьеров - 12.02.2025, ПРАЙМ
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В NC Logistic рассказали, как решить проблему дефицита курьеров
В NC Logistic рассказали, как решить проблему дефицита курьеров - 12.02.2025, ПРАЙМ
В NC Logistic рассказали, как решить проблему дефицита курьеров
Проблему дефицита курьеров в России может решить запуск специальных приложений, где любой желающий сможет найти доставщика или стать им, заявил РИА Новости... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T07:17+0300
2025-02-12T07:17+0300
технологии
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МОСКВА, 12 фев – ПРАЙМ. Проблему дефицита курьеров в России может решить запуск специальных приложений, где любой желающий сможет найти доставщика или стать им, заявил РИА Новости замгендиректора по логистике 3PL-оператора NC Logistic Артем Васканян. "С развитием приложений, открывающих доступ к заказам, профессия курьера, то есть работа на полную ставку, в массовом сегменте не будет столь востребованной, как сейчас. Внутригородская доставка обычных товаров на каждый день, продуктов питания, еды из ресторана станет подработкой, за которую по совместительству сможет взяться любой человек", – сказал он. "Работодателям не придется набирать штат, они будут искать исполнителей среди зарегистрированных пользователей платформы. В конечном счете рост зарплат в сегменте быстрых и простых доставок замедлится, а дефицит кадров уменьшится", - добавил Васканян. Представитель компании пояснил, что запуск бесшовного сервиса, где любой желающий на ограниченный срок может стать курьером, - это основная цель каждой технологичной компании, специализирующейся на доставке. В разработку подобных сервисов вкладываются огромные средства, определенные решения уже присутствуют на рынке, но пока в ограниченном количестве. При этом именно такой IT-продукт дает преимущества в борьбе за расширение рынка. "Представьте, человек едет домой с основной работы, открывает приложение и видит, какой груз ему удобно захватить по пути и сколько времени займет конкретная доставка. Построить оптимальный маршрут помогут современные сервисы навигации... В большинстве случаев транспортировка каких-то обычных, массовых товаров не требует спецподготовки, что означает минимальный порог вхождения в эту сферу. Исполнители получают быстрый дополнительный заработок - деньги выплачиваются здесь и сейчас без каких-либо отсрочек", - отметил Васканян. По его словам, пандемия дала мощный толчок развитию сферы доставки. Конечные потребители оценили преимущества такого сервиса и после снятия ограничений не стали от него отказываться. К внутригородской доставке подключались новые интернет-магазины, рестораны, маркетплейсы. Теперь услугами курьеров пользуются люди разных возрастных групп, включая пожилых. За последние два года доставщики стали получать больше многих офисных сотрудников. В связи с этим растет количество желающих работать в этой сфере.
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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40
192
40
технологии, бизнес, москва
Технологии, Бизнес, МОСКВА
07:17 12.02.2025
 
В NC Logistic рассказали, как решить проблему дефицита курьеров

В NC Logistic рассказали, как решить проблему дефицита курьеров в России

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МОСКВА, 12 фев – ПРАЙМ. Проблему дефицита курьеров в России может решить запуск специальных приложений, где любой желающий сможет найти доставщика или стать им, заявил РИА Новости замгендиректора по логистике 3PL-оператора NC Logistic Артем Васканян.
"С развитием приложений, открывающих доступ к заказам, профессия курьера, то есть работа на полную ставку, в массовом сегменте не будет столь востребованной, как сейчас. Внутригородская доставка обычных товаров на каждый день, продуктов питания, еды из ресторана станет подработкой, за которую по совместительству сможет взяться любой человек", – сказал он.
"Работодателям не придется набирать штат, они будут искать исполнителей среди зарегистрированных пользователей платформы. В конечном счете рост зарплат в сегменте быстрых и простых доставок замедлится, а дефицит кадров уменьшится", - добавил Васканян.
Представитель компании пояснил, что запуск бесшовного сервиса, где любой желающий на ограниченный срок может стать курьером, - это основная цель каждой технологичной компании, специализирующейся на доставке. В разработку подобных сервисов вкладываются огромные средства, определенные решения уже присутствуют на рынке, но пока в ограниченном количестве. При этом именно такой IT-продукт дает преимущества в борьбе за расширение рынка.
"Представьте, человек едет домой с основной работы, открывает приложение и видит, какой груз ему удобно захватить по пути и сколько времени займет конкретная доставка. Построить оптимальный маршрут помогут современные сервисы навигации... В большинстве случаев транспортировка каких-то обычных, массовых товаров не требует спецподготовки, что означает минимальный порог вхождения в эту сферу. Исполнители получают быстрый дополнительный заработок - деньги выплачиваются здесь и сейчас без каких-либо отсрочек", - отметил Васканян.
По его словам, пандемия дала мощный толчок развитию сферы доставки. Конечные потребители оценили преимущества такого сервиса и после снятия ограничений не стали от него отказываться. К внутригородской доставке подключались новые интернет-магазины, рестораны, маркетплейсы. Теперь услугами курьеров пользуются люди разных возрастных групп, включая пожилых. За последние два года доставщики стали получать больше многих офисных сотрудников. В связи с этим растет количество желающих работать в этой сфере.
 
ТехнологииБизнесМОСКВА
 
 
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