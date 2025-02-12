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Цена пшеницы на Чикагской бирже выросла с начала года
Цена пшеницы на Чикагской бирже выросла с начала года - 12.02.2025, ПРАЙМ
Цена пшеницы на Чикагской бирже выросла с начала года
Пшеница на бирже в Чикаго в США в среду в целом стабильна в цене, а с начала года ее стоимость выросла там на 4,5%, свидетельствуют данные торгов. | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T09:07+0300
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Пшеница на бирже в Чикаго в США в среду в целом стабильна в цене, а с начала года ее стоимость выросла там на 4,5%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.58 мск мартовский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже незначительно дорожал - на 0,07%, до 5,769 доллара за бушель. При этом с начала года цена пшеницы выросла примерно на 4,5%, с 5,515 доллара за бушель по состоянию на конец 2024 года, а с начала февраля - увеличилась на 3%. Глава Минсельхоза РФ Оксана Лут в конце января заявила, что экспорт зерна в текущем сельскохозяйственном сезоне прогнозируется на уровне 57 миллионов тонн. По данным ведомства, экспорт зерна из России в сезоне 2023-2024 превысил 70 миллионов тонн, что стало рекордом. Подавляющая часть экспорта зерновых традиционно приходится на пшеницу.
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сша, пшеница
Цена пшеницы на Чикагской бирже выросла с начала года
Цена пшеницы на Чикагской бирже выросла с начала года на 4,5%
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Пшеница на бирже в Чикаго в США в среду в целом стабильна в цене, а с начала года ее стоимость выросла там на 4,5%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.58 мск мартовский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже незначительно дорожал - на 0,07%, до 5,769 доллара за бушель.
При этом с начала года цена пшеницы выросла примерно на 4,5%, с 5,515 доллара за бушель по состоянию на конец 2024 года, а с начала февраля - увеличилась на 3%.
Глава Минсельхоза РФ Оксана Лут в конце января заявила, что экспорт зерна в текущем сельскохозяйственном сезоне прогнозируется на уровне 57 миллионов тонн. По данным ведомства, экспорт зерна из России в сезоне 2023-2024 превысил 70 миллионов тонн, что стало рекордом. Подавляющая часть экспорта зерновых традиционно приходится на пшеницу.
Россия экспортировала рекордный объем пшеницы с начала сельхозгода