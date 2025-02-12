https://1prime.ru/20250212/pshenitsa-854863104.html

Цена пшеницы на Чикагской бирже выросла с начала года

Цена пшеницы на Чикагской бирже выросла с начала года - 12.02.2025, ПРАЙМ

Цена пшеницы на Чикагской бирже выросла с начала года

Пшеница на бирже в Чикаго в США в среду в целом стабильна в цене, а с начала года ее стоимость выросла там на 4,5%, свидетельствуют данные торгов. | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T09:07+0300

2025-02-12T09:07+0300

2025-02-12T09:07+0300

экономика

сша

пшеница

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/59/841455980_0:80:2400:1430_1920x0_80_0_0_5faf5f7499bc9ca6bad0a741679716df.jpg

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Пшеница на бирже в Чикаго в США в среду в целом стабильна в цене, а с начала года ее стоимость выросла там на 4,5%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.58 мск мартовский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже незначительно дорожал - на 0,07%, до 5,769 доллара за бушель. При этом с начала года цена пшеницы выросла примерно на 4,5%, с 5,515 доллара за бушель по состоянию на конец 2024 года, а с начала февраля - увеличилась на 3%. Глава Минсельхоза РФ Оксана Лут в конце января заявила, что экспорт зерна в текущем сельскохозяйственном сезоне прогнозируется на уровне 57 миллионов тонн. По данным ведомства, экспорт зерна из России в сезоне 2023-2024 превысил 70 миллионов тонн, что стало рекордом. Подавляющая часть экспорта зерновых традиционно приходится на пшеницу.

https://1prime.ru/20250210/pshenitsa-854819132.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, пшеница