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Пушилин прокомментировал начало СВО - 12.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Пушилин прокомментировал начало СВО
Пушилин прокомментировал начало СВО - 12.02.2025, ПРАЙМ
Пушилин прокомментировал начало СВО
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что если бы не начало СВО, то ситуация сейчас могла бы развиваться по более критическому сценарию для жителей не только России,... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T00:30+0300
2025-02-12T00:30+0300
россия
экономика
общество
донбасс
минск
украина
денис пушилин
владимир путин
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МИНСК, 12 фев – ПРАЙМ. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что если бы не начало СВО, то ситуация сейчас могла бы развиваться по более критическому сценарию для жителей не только России, но и Белоруссии. "Если бы не решение президента (России) Владимира Путина о начале специальной военной операции, ситуация сейчас развивалась бы по более критическому сценарию для нас. Я имею в виду не только жителей Донбасса, России, но и Беларуси в том числе", - сказал Пушилин телеканалу "Беларусь 1". По его словам, в планах противника не было задач обороняться, они были готовы к наступательным действиям. "Все было подготовлено к этому - по силам, по средствам, по количеству боеприпасов, по количеству личного состава. Помимо направления на Донбасс, также предусмотрено было движение в направлении Крыма. Еще как один из отвлекающих (маневров), исходя из тех документов, которые мы получили от противника, был как раз удар в направлении Республики Беларусь", - заявил Пушилин. Вспоминая переговоры по урегулированию в Донбассе в феврале 2015 года, он заявил, что Минск как принимающая сторона приложил достаточно серьезные усилия для того, чтобы ситуация была разрешена. "И личные усилия прилагал (президент Белоруссии) Александр Григорьевич Лукашенко. Он действительно хотел не допустить того разрастания конфликта, которое мы видим сейчас", - подчеркнул Пушилин. По его словам, Лукашенко оценивал ситуацию адекватно и понимал, что Украину используют где-то вслепую, где-то явно, а где-то через коррупционную верхушку, которая выполняет команды не в интересах жителей Украины и уж точно не в интересах жителей не Донбасса. "А в интересах третьих стран, которым на каком-то этапе было целесообразно и выгодно ситуацию просто поддерживать в тлеющем режиме, использовать это время для того, чтобы подготовить, насытить, вооружить… и по щелчку пальца постараться довести ситуацию до того, чтобы она стала взрывоопасной", - сказал Пушилин. Во время конфликта в Донбассе с 2014 по 2022 год Минск выступал площадкой для мирных переговоров по урегулированию. Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2") был подписан 12 февраля 2015 года. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. Киев систематически нарушал минские соглашения, в результате 22 февраля 2022 года Россия признала Луганскую и Донецкую Народные республики. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, признание республик Донбасса продиктовано тем, что Киев публично заявлял, что не собирается выполнять минские соглашения, ждать уже было нельзя. "Минск-2" был действующим документом по урегулированию ситуации в Донбассе до начала российской спецоперации на Украине. В октябре 2022 года по итогам референдумов ДНР и ЛНР, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
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россия, общество , донбасс, минск, украина, денис пушилин, владимир путин
РОССИЯ, Экономика, Общество , ДОНБАСС, МИНСК, УКРАИНА, Денис Пушилин, Владимир Путин
00:30 12.02.2025
 
Пушилин прокомментировал начало СВО

Глава ДНР Пушилин: ситуация в Донбассе могла бы развиваться по более критическому сценарию

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МИНСК, 12 фев – ПРАЙМ. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что если бы не начало СВО, то ситуация сейчас могла бы развиваться по более критическому сценарию для жителей не только России, но и Белоруссии.
"Если бы не решение президента (России) Владимира Путина о начале специальной военной операции, ситуация сейчас развивалась бы по более критическому сценарию для нас. Я имею в виду не только жителей Донбасса, России, но и Беларуси в том числе", - сказал Пушилин телеканалу "Беларусь 1".
По его словам, в планах противника не было задач обороняться, они были готовы к наступательным действиям.
"Все было подготовлено к этому - по силам, по средствам, по количеству боеприпасов, по количеству личного состава. Помимо направления на Донбасс, также предусмотрено было движение в направлении Крыма. Еще как один из отвлекающих (маневров), исходя из тех документов, которые мы получили от противника, был как раз удар в направлении Республики Беларусь", - заявил Пушилин.
Вспоминая переговоры по урегулированию в Донбассе в феврале 2015 года, он заявил, что Минск как принимающая сторона приложил достаточно серьезные усилия для того, чтобы ситуация была разрешена.
"И личные усилия прилагал (президент Белоруссии) Александр Григорьевич Лукашенко. Он действительно хотел не допустить того разрастания конфликта, которое мы видим сейчас", - подчеркнул Пушилин.
По его словам, Лукашенко оценивал ситуацию адекватно и понимал, что Украину используют где-то вслепую, где-то явно, а где-то через коррупционную верхушку, которая выполняет команды не в интересах жителей Украины и уж точно не в интересах жителей не Донбасса.
"А в интересах третьих стран, которым на каком-то этапе было целесообразно и выгодно ситуацию просто поддерживать в тлеющем режиме, использовать это время для того, чтобы подготовить, насытить, вооружить… и по щелчку пальца постараться довести ситуацию до того, чтобы она стала взрывоопасной", - сказал Пушилин.
Во время конфликта в Донбассе с 2014 по 2022 год Минск выступал площадкой для мирных переговоров по урегулированию. Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2") был подписан 12 февраля 2015 года. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе.
Киев систематически нарушал минские соглашения, в результате 22 февраля 2022 года Россия признала Луганскую и Донецкую Народные республики. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, признание республик Донбасса продиктовано тем, что Киев публично заявлял, что не собирается выполнять минские соглашения, ждать уже было нельзя. "Минск-2" был действующим документом по урегулированию ситуации в Донбассе до начала российской спецоперации на Украине.
В октябре 2022 года по итогам референдумов ДНР и ЛНР, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоДОНБАССМИНСКУКРАИНАДенис ПушилинВладимир Путин
 
 
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