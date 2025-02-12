Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поговорил по телефону с главой новой сирийской администрации аш-Шараа - 12.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250212/putin-854882397.html
Путин поговорил по телефону с главой новой сирийской администрации аш-Шараа
Путин поговорил по телефону с главой новой сирийской администрации аш-Шараа - 12.02.2025, ПРАЙМ
Путин поговорил по телефону с главой новой сирийской администрации аш-Шараа
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой новой сирийской администрации Ахмедом аш-Шараа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T17:05+0300
2025-02-12T17:05+0300
политика
россия
сирия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/17/853798608_0:0:3097:1742_1920x0_80_0_0_0bc44002c1a81dc8af086a70ea753632.jpg
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой новой сирийской администрации Ахмедом аш-Шараа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом переходного периода Сирийской Арабской Республики Ахмедом Шараа", - сказано в заявлении.Ранее глава государства отмечал, что Россия выразила готовность продолжать оказывать поддержку сирийскому народу, призывая к инклюзивному диалогу, чтобы сирийцы сами определяли будущее своей страны.Министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявил о готовности Москвы к конструктивному диалогу со Сирией на основе уже сложившихся двусторонних отношений.В ходе телефонного разговора Путин пожелал успехов в решении задач новому руководству и призвал к сотрудничеству в интересах сирийского народа, с которым Россию связывают дружеские и взаимовыгодные отношения.
https://1prime.ru/20250207/siriya-854746627.html
сирия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/17/853798608_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_b770f5943ba7da535ea27b769ce0eb00.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сирия, владимир путин
Политика, РОССИЯ, СИРИЯ, Владимир Путин
17:05 12.02.2025
 
Путин поговорил по телефону с главой новой сирийской администрации аш-Шараа

Путин провел телефонный звонок президентом переходного периода Сирии Шараа

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам
Президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой новой сирийской администрации Ахмедом аш-Шараа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом переходного периода Сирийской Арабской Республики Ахмедом Шараа", - сказано в заявлении.
Ранее глава государства отмечал, что Россия выразила готовность продолжать оказывать поддержку сирийскому народу, призывая к инклюзивному диалогу, чтобы сирийцы сами определяли будущее своей страны.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявил о готовности Москвы к конструктивному диалогу со Сирией на основе уже сложившихся двусторонних отношений.
В ходе телефонного разговора Путин пожелал успехов в решении задач новому руководству и призвал к сотрудничеству в интересах сирийского народа, с которым Россию связывают дружеские и взаимовыгодные отношения.
Сирийские власти начали восстанавливать район Эль-Хамдания на окраине города Алеппо - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2025
В Сирии сделали заявление о российских военных базах
7 февраля, 10:29
 
ПолитикаРОССИЯСИРИЯВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала