https://1prime.ru/20250212/putin-854882397.html

Путин поговорил по телефону с главой новой сирийской администрации аш-Шараа

Путин поговорил по телефону с главой новой сирийской администрации аш-Шараа - 12.02.2025, ПРАЙМ

Путин поговорил по телефону с главой новой сирийской администрации аш-Шараа

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой новой сирийской администрации Ахмедом аш-Шараа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы... | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T17:05+0300

2025-02-12T17:05+0300

2025-02-12T17:05+0300

политика

россия

сирия

владимир путин

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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой новой сирийской администрации Ахмедом аш-Шараа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом переходного периода Сирийской Арабской Республики Ахмедом Шараа", - сказано в заявлении.Ранее глава государства отмечал, что Россия выразила готовность продолжать оказывать поддержку сирийскому народу, призывая к инклюзивному диалогу, чтобы сирийцы сами определяли будущее своей страны.Министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявил о готовности Москвы к конструктивному диалогу со Сирией на основе уже сложившихся двусторонних отношений.В ходе телефонного разговора Путин пожелал успехов в решении задач новому руководству и призвал к сотрудничеству в интересах сирийского народа, с которым Россию связывают дружеские и взаимовыгодные отношения.

https://1prime.ru/20250207/siriya-854746627.html

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россия, сирия, владимир путин