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Путин поговорил по телефону с главой новой сирийской администрации аш-Шараа
Путин поговорил по телефону с главой новой сирийской администрации аш-Шараа - 12.02.2025, ПРАЙМ
Путин поговорил по телефону с главой новой сирийской администрации аш-Шараа
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой новой сирийской администрации Ахмедом аш-Шараа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T17:05+0300
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой новой сирийской администрации Ахмедом аш-Шараа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом переходного периода Сирийской Арабской Республики Ахмедом Шараа", - сказано в заявлении.Ранее глава государства отмечал, что Россия выразила готовность продолжать оказывать поддержку сирийскому народу, призывая к инклюзивному диалогу, чтобы сирийцы сами определяли будущее своей страны.Министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявил о готовности Москвы к конструктивному диалогу со Сирией на основе уже сложившихся двусторонних отношений.В ходе телефонного разговора Путин пожелал успехов в решении задач новому руководству и призвал к сотрудничеству в интересах сирийского народа, с которым Россию связывают дружеские и взаимовыгодные отношения.
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россия, сирия, владимир путин
Политика, РОССИЯ, СИРИЯ, Владимир Путин
Путин поговорил по телефону с главой новой сирийской администрации аш-Шараа
Путин провел телефонный звонок президентом переходного периода Сирии Шараа
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой новой сирийской администрации Ахмедом аш-Шараа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом переходного периода Сирийской Арабской Республики Ахмедом Шараа", - сказано в заявлении.
Ранее глава государства отмечал, что Россия выразила готовность продолжать оказывать поддержку сирийскому народу, призывая к инклюзивному диалогу, чтобы сирийцы сами определяли будущее своей страны.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявил о готовности Москвы к конструктивному диалогу со Сирией на основе уже сложившихся двусторонних отношений.
В ходе телефонного разговора Путин пожелал успехов в решении задач новому руководству и призвал к сотрудничеству в интересах сирийского народа, с которым Россию связывают дружеские и взаимовыгодные отношения.
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