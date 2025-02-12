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Песков подтвердил, что Путин провел телефонный разговор с Трампом - 12.02.2025, ПРАЙМ
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Песков подтвердил, что Путин провел телефонный разговор с Трампом
Песков подтвердил, что Путин провел телефонный разговор с Трампом - 12.02.2025, ПРАЙМ
Песков подтвердил, что Путин провел телефонный разговор с Трампом
Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Разговор завершился недавно. Об этом рассказал журналистам... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T20:01+0300
2025-02-12T20:20+0300
политика
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Разговор завершился недавно. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Совсем недавно завершился телефонный разговор президента Путина и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа", - сказал помощник главы государства. По его словам, Путин обсудил с Трампом мирное урегулировании украинского конфликта."Обсуждалась тема урегулирования на Украине, - сказал Песков. - Президент Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами"."Президент Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Президент Путин со своей стороны упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров", - сообщил Песков.Пресс-секретарь добавил, что президент России также поддержал один из основных тезисов американского президента, что наступило время, чтобы Москва и Вашингтон работали вместе.Вместе с тем лидеры затронули в беседе темы урегулирования на Ближнем Востоке, ядерной программы Ирана, а также двусторонние отношения России и США в сфере экономики, сказал Песков."Президент Соединенных Штатов заверил, что американская сторона выполнит все достигнутые договоренности", - отметил пресс-секретарь президента.При этом Путин выразил готовность принять в Российской Федерации должностных лиц Соединенных Штатов направлениям работы, представляющим взаимный интерес, "включая, разумеется, и тему украинского урегулирования", - сказал Песков.
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владимир путин, дональд трамп
Политика, Владимир Путин, Дональд Трамп
20:01 12.02.2025 (обновлено: 20:20 12.02.2025)
 
Песков подтвердил, что Путин провел телефонный разговор с Трампом

Песков: Путин провел телефонный разговор с Трампом

© POOL | Перейти в медиабанкИнаугурация президента РФ Владимира Путина
Инаугурация президента РФ Владимира Путина
© POOL
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Разговор завершился недавно. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Совсем недавно завершился телефонный разговор президента Путина и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа", - сказал помощник главы государства.
По его словам, Путин обсудил с Трампом мирное урегулировании украинского конфликта.
"Обсуждалась тема урегулирования на Украине, - сказал Песков. - Президент Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами".
"Президент Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Президент Путин со своей стороны упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров", - сообщил Песков.
Пресс-секретарь добавил, что президент России также поддержал один из основных тезисов американского президента, что наступило время, чтобы Москва и Вашингтон работали вместе.
Вместе с тем лидеры затронули в беседе темы урегулирования на Ближнем Востоке, ядерной программы Ирана, а также двусторонние отношения России и США в сфере экономики, сказал Песков.
"Президент Соединенных Штатов заверил, что американская сторона выполнит все достигнутые договоренности", - отметил пресс-секретарь президента.
При этом Путин выразил готовность принять в Российской Федерации должностных лиц Соединенных Штатов направлениям работы, представляющим взаимный интерес, "включая, разумеется, и тему украинского урегулирования", - сказал Песков.
 
ПолитикаВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
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