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В Париже создали Альянс работодателей атомной отрасли, передает BFMTV
В Париже создали Альянс работодателей атомной отрасли, передает BFMTV - 12.02.2025, ПРАЙМ
В Париже создали Альянс работодателей атомной отрасли, передает BFMTV
Ведущие организации работодателей во главе с французским движением предприятий Франции (Medef) создали в среду в Париже Альянс работодателей атомной отрасли,... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T18:03+0300
2025-02-12T18:03+0300
2025-02-12T18:03+0300
экономика
атомная отрасль
альянс
работодатели
создание
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ПАРИЖ, 12 фев - ПРАЙМ. Ведущие организации работодателей во главе с французским движением предприятий Франции (Medef) создали в среду в Париже Альянс работодателей атомной отрасли, чтобы помочь этой индустрии в ЕС, сообщает телеканал BFMTV. "Основные организации работодателей в среду создали Альянс работодателей атомной отрасли, чтобы помочь этой индустрии в ЕС и улучшить ее конкурентоспособность", - говорится в сообщении. Издание отмечает, что такое решение было принято на фоне возвращения Дональда Трампа в Белый Дом. Помимо французской организации, в создании альянса приняли участие работодатели из Италии, Хорватии, Дании, Польши, Болгарии и других стран Евросоюза. Испания, Греция, Ирландия, Нидерланды и Португалия стали наблюдателями, а Германия не стала принимать участие в данной инициативе. Страны-участницы хотят создать "ясную и стабильную" структуру для ядерной энергетики, который будет защищать принцип "технологического нейтралитета", предоставляя странам свободу выбора способов декарбонизации энергетики. Следующая встреча альянса пройдет в Польше.
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атомная отрасль, альянс, работодатели, создание
Экономика, атомная отрасль, альянс, работодатели, создание
В Париже создали Альянс работодателей атомной отрасли, передает BFMTV
BFMTV: в Париже создали Альянс работодателей атомной отрасли
ПАРИЖ, 12 фев - ПРАЙМ. Ведущие организации работодателей во главе с французским движением предприятий Франции (Medef) создали в среду в Париже Альянс работодателей атомной отрасли, чтобы помочь этой индустрии в ЕС, сообщает телеканал BFMTV.
"Основные организации работодателей в среду создали Альянс работодателей атомной отрасли, чтобы помочь этой индустрии в ЕС и улучшить ее конкурентоспособность", - говорится в сообщении.
Издание отмечает, что такое решение было принято на фоне возвращения Дональда Трампа в Белый Дом. Помимо французской организации, в создании альянса приняли участие работодатели из Италии, Хорватии, Дании, Польши, Болгарии и других стран Евросоюза.
Испания, Греция, Ирландия, Нидерланды и Португалия стали наблюдателями, а Германия не стала принимать участие в данной инициативе.
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Страны-участницы хотят создать "ясную и стабильную" структуру для ядерной энергетики, который будет защищать принцип "технологического нейтралитета", предоставляя странам свободу выбора способов декарбонизации энергетики.
Следующая встреча альянса пройдет в Польше.