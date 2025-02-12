https://1prime.ru/20250212/rada-854865552.html

В Раде предложили сыну Порошенко* пойти служить в армию по контракту

В Раде предложили сыну Порошенко* пойти служить в армию по контракту - 12.02.2025, ПРАЙМ

В Раде предложили сыну Порошенко* пойти служить в армию по контракту

Депутат Верховной рады Александр Дубинский предложил сыну бывшего президента Украины Петра Порошенко* подписать годовой контракт на службу в ВСУ. | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T10:11+0300

2025-02-12T10:11+0300

2025-02-12T10:17+0300

политика

украина

всу

петр порошенко

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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Александр Дубинский предложил сыну бывшего президента Украины Петра Порошенко* подписать годовой контракт на службу в ВСУ. "Отличная новость про контракт для 18-летних. Теперь его могут подписать сыновья Порошенко*, (бывшего генпрокурора Андрея) Костина и (главы госбюро расследований Алексея) Сухачева - все призывного возраста", - написал Дубинский в своем в Telegram-канале.Ранее Владимир Зеленский предложил ввести специальные льготы для добровольцев от 18 до 25 лет, включая оплату в размере 24 000 долларов за год службы, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%.*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://1prime.ru/20250212/zakharova-854863260.html

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украина, всу, петр порошенко