https://1prime.ru/20250212/rada-854865552.html
В Раде предложили сыну Порошенко* пойти служить в армию по контракту
В Раде предложили сыну Порошенко* пойти служить в армию по контракту - 12.02.2025, ПРАЙМ
В Раде предложили сыну Порошенко* пойти служить в армию по контракту
Депутат Верховной рады Александр Дубинский предложил сыну бывшего президента Украины Петра Порошенко* подписать годовой контракт на службу в ВСУ. | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T10:11+0300
2025-02-12T10:11+0300
2025-02-12T10:17+0300
политика
украина
всу
петр порошенко
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Александр Дубинский предложил сыну бывшего президента Украины Петра Порошенко* подписать годовой контракт на службу в ВСУ. "Отличная новость про контракт для 18-летних. Теперь его могут подписать сыновья Порошенко*, (бывшего генпрокурора Андрея) Костина и (главы госбюро расследований Алексея) Сухачева - все призывного возраста", - написал Дубинский в своем в Telegram-канале.Ранее Владимир Зеленский предложил ввести специальные льготы для добровольцев от 18 до 25 лет, включая оплату в размере 24 000 долларов за год службы, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%.*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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украина, всу, петр порошенко
Политика, УКРАИНА, ВСУ, Петр Порошенко
В Раде предложили сыну Порошенко* пойти служить в армию по контракту
Депутат Рады предложил сыну Порошенко* пойти служить в армию по контракту
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Александр Дубинский предложил сыну бывшего президента Украины Петра Порошенко* подписать годовой контракт на службу в ВСУ.
"Отличная новость про контракт для 18-летних. Теперь его могут подписать сыновья Порошенко*, (бывшего генпрокурора Андрея) Костина и (главы госбюро расследований Алексея) Сухачева - все призывного возраста", - написал Дубинский в своем в Telegram-канале.
Ранее Владимир Зеленский предложил ввести специальные льготы для добровольцев от 18 до 25 лет, включая оплату в размере 24 000 долларов за год службы, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%.
*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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