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В Раде предложили сыну Порошенко* пойти служить в армию по контракту - 12.02.2025, ПРАЙМ
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В Раде предложили сыну Порошенко* пойти служить в армию по контракту
В Раде предложили сыну Порошенко* пойти служить в армию по контракту - 12.02.2025, ПРАЙМ
В Раде предложили сыну Порошенко* пойти служить в армию по контракту
Депутат Верховной рады Александр Дубинский предложил сыну бывшего президента Украины Петра Порошенко* подписать годовой контракт на службу в ВСУ. | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T10:11+0300
2025-02-12T10:17+0300
политика
украина
всу
петр порошенко
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Александр Дубинский предложил сыну бывшего президента Украины Петра Порошенко* подписать годовой контракт на службу в ВСУ. "Отличная новость про контракт для 18-летних. Теперь его могут подписать сыновья Порошенко*, (бывшего генпрокурора Андрея) Костина и (главы госбюро расследований Алексея) Сухачева - все призывного возраста", - написал Дубинский в своем в Telegram-канале.Ранее Владимир Зеленский предложил ввести специальные льготы для добровольцев от 18 до 25 лет, включая оплату в размере 24 000 долларов за год службы, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%.*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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украина, всу, петр порошенко
Политика, УКРАИНА, ВСУ, Петр Порошенко
10:11 12.02.2025 (обновлено: 10:17 12.02.2025)
 
В Раде предложили сыну Порошенко* пойти служить в армию по контракту

Депутат Рады предложил сыну Порошенко* пойти служить в армию по контракту

© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины | Перейти в медиабанкВерховная Рада Украины
Верховная Рада Украины - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Александр Дубинский предложил сыну бывшего президента Украины Петра Порошенко* подписать годовой контракт на службу в ВСУ.
"Отличная новость про контракт для 18-летних. Теперь его могут подписать сыновья Порошенко*, (бывшего генпрокурора Андрея) Костина и (главы госбюро расследований Алексея) Сухачева - все призывного возраста", - написал Дубинский в своем в Telegram-канале.
Ранее Владимир Зеленский предложил ввести специальные льготы для добровольцев от 18 до 25 лет, включая оплату в размере 24 000 долларов за год службы, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%.
*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Интервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2025
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ПолитикаУКРАИНАВСУПетр Порошенко
 
 
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