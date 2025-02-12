https://1prime.ru/20250212/rassekrechivanie-854885718.html
В США решили рассекретить "тайны федерального уровня"
В США решили рассекретить "тайны федерального уровня" - 12.02.2025, ПРАЙМ
В США решили рассекретить "тайны федерального уровня"
Конгрессвумен Соединенных Штатов Анна Паулина Луна возглавит работу по рассекречиванию документов об убийстве Джона Кеннеди, происхождении коронавируса... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T19:33+0300
2025-02-12T19:33+0300
2025-02-12T19:44+0300
происшествия
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Конгрессвумен Соединенных Штатов Анна Паулина Луна возглавит работу по рассекречиванию документов об убийстве Джона Кеннеди, происхождении коронавируса COVID-19, НЛО, и клиентах обвиненного в торговле несовершеннолетними Джеффри Эпштейн и других "тайн федерального уровня", сообщается в материале, опубликованном на сайте ТВ-канала Fox News. Как ожидается, Луна, назначенная лавой "целевой группы по рассекречиванию тайн федерального уровня", сконцентрируется на рассекречивании списка клиентов Джеффри Эпштейна, документов о событиях 11 сентября 2001 года, происхождении COVID-19, НЛО, убийствах Джона Кеннеди, его брата Роберта и Мартина Лютера Кинга, сообщается в статье. При этом отмечается, что Луна уже подала заявки о предоставлении засекреченных документов в ЦРУ, Госдеп, АНБ, Минэнерго, Минюст и другие ведомства
https://1prime.ru/20250124/epstein-854444976.html
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Происшествия, Конгресс США, Джон Кеннеди, COVID-19, Джеффри Эпштейн, документы
В США решили рассекретить "тайны федерального уровня"
Fox News: в США рассекретят данные о COVID-19, НЛО и клиентах Эпштейна
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Конгрессвумен Соединенных Штатов Анна Паулина Луна возглавит работу по рассекречиванию документов об убийстве Джона Кеннеди, происхождении коронавируса COVID-19, НЛО, и клиентах обвиненного в торговле несовершеннолетними Джеффри Эпштейн и других "тайн федерального уровня", сообщается в материале, опубликованном на сайте ТВ-канала Fox News.
Как ожидается, Луна, назначенная лавой "целевой группы по рассекречиванию тайн федерального уровня", сконцентрируется на рассекречивании списка клиентов Джеффри Эпштейна, документов о событиях 11 сентября 2001 года, происхождении COVID-19, НЛО, убийствах Джона Кеннеди, его брата Роберта и Мартина Лютера Кинга, сообщается в статье.
Трампа призвали рассекретить документы по делу Эпштейна
При этом отмечается, что Луна уже подала заявки о предоставлении засекреченных документов в ЦРУ, Госдеп, АНБ, Минэнерго, Минюст и другие ведомства