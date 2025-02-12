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В США решили рассекретить "тайны федерального уровня" - 12.02.2025, ПРАЙМ
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В США решили рассекретить "тайны федерального уровня"
В США решили рассекретить "тайны федерального уровня" - 12.02.2025, ПРАЙМ
В США решили рассекретить "тайны федерального уровня"
Конгрессвумен Соединенных Штатов Анна Паулина Луна возглавит работу по рассекречиванию документов об убийстве Джона Кеннеди, происхождении коронавируса... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T19:33+0300
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происшествия
конгресс сша
джон кеннеди
covid-19
джеффри эпштейн
документы
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Конгрессвумен Соединенных Штатов Анна Паулина Луна возглавит работу по рассекречиванию документов об убийстве Джона Кеннеди, происхождении коронавируса COVID-19, НЛО, и клиентах обвиненного в торговле несовершеннолетними Джеффри Эпштейн и других "тайн федерального уровня", сообщается в материале, опубликованном на сайте ТВ-канала Fox News. Как ожидается, Луна, назначенная лавой "целевой группы по рассекречиванию тайн федерального уровня", сконцентрируется на рассекречивании списка клиентов Джеффри Эпштейна, документов о событиях 11 сентября 2001 года, происхождении COVID-19, НЛО, убийствах Джона Кеннеди, его брата Роберта и Мартина Лютера Кинга, сообщается в статье. При этом отмечается, что Луна уже подала заявки о предоставлении засекреченных документов в ЦРУ, Госдеп, АНБ, Минэнерго, Минюст и другие ведомства
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конгресс сша, джон кеннеди, covid-19, джеффри эпштейн, документы
Происшествия, Конгресс США, Джон Кеннеди, COVID-19, Джеффри Эпштейн, документы
19:33 12.02.2025 (обновлено: 19:44 12.02.2025)
 
В США решили рассекретить "тайны федерального уровня"

Fox News: в США рассекретят данные о COVID-19, НЛО и клиентах Эпштейна

© fotolia.com / ETIEN" Капитолий
 Капитолий - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2025
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Конгрессвумен Соединенных Штатов Анна Паулина Луна возглавит работу по рассекречиванию документов об убийстве Джона Кеннеди, происхождении коронавируса COVID-19, НЛО, и клиентах обвиненного в торговле несовершеннолетними Джеффри Эпштейн и других "тайн федерального уровня", сообщается в материале, опубликованном на сайте ТВ-канала Fox News.
Как ожидается, Луна, назначенная лавой "целевой группы по рассекречиванию тайн федерального уровня", сконцентрируется на рассекречивании списка клиентов Джеффри Эпштейна, документов о событиях 11 сентября 2001 года, происхождении COVID-19, НЛО, убийствах Джона Кеннеди, его брата Роберта и Мартина Лютера Кинга, сообщается в статье.
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При этом отмечается, что Луна уже подала заявки о предоставлении засекреченных документов в ЦРУ, Госдеп, АНБ, Минэнерго, Минюст и другие ведомства
 
ПроисшествияКонгресс СШАДжон КеннедиCOVID-19Джеффри Эпштейндокументы
 
 
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