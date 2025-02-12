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США запустили процесс взыскания репараций с Украины, заявили в Крыму - 12.02.2025, ПРАЙМ
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США запустили процесс взыскания репараций с Украины, заявили в Крыму
США запустили процесс взыскания репараций с Украины, заявили в Крыму - 12.02.2025, ПРАЙМ
США запустили процесс взыскания репараций с Украины, заявили в Крыму
Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что С объявлением планов получения доступа к редкоземельным металлам Соединенные Штаты, по сути,... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T15:17+0300
2025-02-12T15:18+0300
политика
сша
украина
репарации
мнение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – ПРАЙМ. Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что С объявлением планов получения доступа к редкоземельным металлам Соединенные Штаты, по сути, запустили процесс взыскания репараций с Украины.Как недавно заявил президент США Дональд Трамп телеканалу Fox News, Киев обязан гарантировать безопасность американских вложений в Украину, поскольку страна "может стать Россией в какой-то день". При этом американский лидер отметил, что Соединенные Штаты инвестировали в Украину $300-350 млрд и теперь ожидают возвращения этих средств."США фактически запустили процесс репараций, пытаясь взыскать в свою пользу украинские полезные ископаемые взамен потраченных на киевский режим миллиарды долларов", - прокомментировал ситуацию Смирнов.Но в первую очередь, по его мнению, Украина должна возместить ущерб Крыму и историческим российским регионам, который Киев нанес "безумной политикой, проводимой с 2014 года".
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сша, украина, репарации, мнение
Политика, США, УКРАИНА, репарации, мнение
15:17 12.02.2025 (обновлено: 15:18 12.02.2025)
 
США запустили процесс взыскания репараций с Украины, заявили в Крыму

В Крыму заявили, что США запустили процесс взыскания репараций с Украины

© fotolia.com / YuI%Флаги США и Украины
%Флаги США и Украины - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2025
© fotolia.com / YuI
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – ПРАЙМ. Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что С объявлением планов получения доступа к редкоземельным металлам Соединенные Штаты, по сути, запустили процесс взыскания репараций с Украины.
Как недавно заявил президент США Дональд Трамп телеканалу Fox News, Киев обязан гарантировать безопасность американских вложений в Украину, поскольку страна "может стать Россией в какой-то день". При этом американский лидер отметил, что Соединенные Штаты инвестировали в Украину $300-350 млрд и теперь ожидают возвращения этих средств.
"США фактически запустили процесс репараций, пытаясь взыскать в свою пользу украинские полезные ископаемые взамен потраченных на киевский режим миллиарды долларов", - прокомментировал ситуацию Смирнов.
Киев, Украина
Министр финансов США посетит Украину, чтобы обсудить доступ к ресурсам
Вчера, 18:43
Но в первую очередь, по его мнению, Украина должна возместить ущерб Крыму и историческим российским регионам, который Киев нанес "безумной политикой, проводимой с 2014 года".
 
ПолитикаСШАУКРАИНАрепарациимнение
 
 
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