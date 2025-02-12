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США запустили процесс взыскания репараций с Украины, заявили в Крыму

США запустили процесс взыскания репараций с Украины, заявили в Крыму - 12.02.2025, ПРАЙМ

США запустили процесс взыскания репараций с Украины, заявили в Крыму

Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что С объявлением планов получения доступа к редкоземельным металлам Соединенные Штаты, по сути,... | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T15:17+0300

2025-02-12T15:17+0300

2025-02-12T15:18+0300

политика

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мнение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – ПРАЙМ. Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что С объявлением планов получения доступа к редкоземельным металлам Соединенные Штаты, по сути, запустили процесс взыскания репараций с Украины.Как недавно заявил президент США Дональд Трамп телеканалу Fox News, Киев обязан гарантировать безопасность американских вложений в Украину, поскольку страна "может стать Россией в какой-то день". При этом американский лидер отметил, что Соединенные Штаты инвестировали в Украину $300-350 млрд и теперь ожидают возвращения этих средств."США фактически запустили процесс репараций, пытаясь взыскать в свою пользу украинские полезные ископаемые взамен потраченных на киевский режим миллиарды долларов", - прокомментировал ситуацию Смирнов.Но в первую очередь, по его мнению, Украина должна возместить ущерб Крыму и историческим российским регионам, который Киев нанес "безумной политикой, проводимой с 2014 года".

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сша, украина, репарации, мнение