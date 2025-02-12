https://1prime.ru/20250212/rosaviatsiya-854863543.html

Росавиация продлила запрет на ночные рейсы в Израиль

Росавиация продлила запрет на ночные рейсы в Израиль - 12.02.2025, ПРАЙМ

Росавиация продлила запрет на ночные рейсы в Израиль

Росавиация продлила запрет российским авиакомпаниям на ночные рейсы в Израиль до 11 марта, сообщило ведомство РИА Новости. | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T09:35+0300

2025-02-12T09:35+0300

2025-02-12T09:35+0300

израиль

росавиация

https://cdnn.1prime.ru/img/84215/33/842153350_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb5e98484041ce8edd3345090e6c7813.jpg

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Росавиация продлила запрет российским авиакомпаниям на ночные рейсы в Израиль до 11 марта, сообщило ведомство РИА Новости. "После анализа обстановки на Ближнем Востоке Росавиация продлила еще на месяц, до 11 марта 2025 года, ранее выданные рекомендации по выполнению полетов из аэропортов России в аэропорты Израиля для российских эксплуатантов воздушного транспорта — такие рейсы запрещены в период с 01:00 до 07:00 мск", - сообщила Росавиация. Там добавили, что "решение о выполнении рейсов в Израиль в остальное время, с 07:00 до 01:00 мск, российским компаниям необходимо принимать в том числе с учетом рекомендаций, изложенных в руководстве ICAO ( Международная организация гражданской авиации - ред.) по оценке факторов риска для полетов гражданских воздушных судов над зонами конфликтов и вблизи них.

https://1prime.ru/20250207/rosaviatsiya-854754591.html

израиль

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

израиль, росавиация