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Росавиация продлила запрет на ночные рейсы в Израиль
Росавиация продлила запрет на ночные рейсы в Израиль - 12.02.2025, ПРАЙМ
Росавиация продлила запрет на ночные рейсы в Израиль
Росавиация продлила запрет российским авиакомпаниям на ночные рейсы в Израиль до 11 марта, сообщило ведомство РИА Новости. | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T09:35+0300
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израиль
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Росавиация продлила запрет российским авиакомпаниям на ночные рейсы в Израиль до 11 марта, сообщило ведомство РИА Новости. "После анализа обстановки на Ближнем Востоке Росавиация продлила еще на месяц, до 11 марта 2025 года, ранее выданные рекомендации по выполнению полетов из аэропортов России в аэропорты Израиля для российских эксплуатантов воздушного транспорта — такие рейсы запрещены в период с 01:00 до 07:00 мск", - сообщила Росавиация. Там добавили, что "решение о выполнении рейсов в Израиль в остальное время, с 07:00 до 01:00 мск, российским компаниям необходимо принимать в том числе с учетом рекомендаций, изложенных в руководстве ICAO ( Международная организация гражданской авиации - ред.) по оценке факторов риска для полетов гражданских воздушных судов над зонами конфликтов и вблизи них.
https://1prime.ru/20250207/rosaviatsiya-854754591.html
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израиль, росавиация
Росавиация продлила запрет на ночные рейсы в Израиль
Росавиация продлила запрет на ночные рейсы в Израиль на месяц
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Росавиация продлила запрет российским авиакомпаниям на ночные рейсы в Израиль до 11 марта, сообщило ведомство РИА Новости.
"После анализа обстановки на Ближнем Востоке Росавиация продлила еще на месяц, до 11 марта 2025 года, ранее выданные рекомендации по выполнению полетов из аэропортов России в аэропорты Израиля для российских эксплуатантов воздушного транспорта — такие рейсы запрещены в период с 01:00 до 07:00 мск", - сообщила Росавиация.
Там добавили, что "решение о выполнении рейсов в Израиль в остальное время, с 07:00 до 01:00 мск, российским компаниям необходимо принимать в том числе с учетом рекомендаций, изложенных в руководстве ICAO ( Международная организация гражданской авиации - ред.) по оценке факторов риска для полетов гражданских воздушных судов над зонами конфликтов и вблизи них.
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