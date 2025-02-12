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Россия сохранила второе место в мире по производству золота

Россия сохранила второе место в мире по производству золота - 12.02.2025, ПРАЙМ

Россия сохранила второе место в мире по производству золота

Россия в 2024 году сохранила за собой второе место среди крупнейших производителей золота в мире с выпуском примерно в 330 тонн, подсчитало РИА Новости по... | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T04:16+0300

2025-02-12T04:16+0300

2025-02-12T04:16+0300

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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Россия в 2024 году сохранила за собой второе место среди крупнейших производителей золота в мире с выпуском примерно в 330 тонн, подсчитало РИА Новости по данным профильных национальных министерств и служб. Россия с 2022 года данные по производству золота в абсолютном выражении не раскрывает. В 2021 году Минфин сообщал, что производство этого металла (без учета вторичного производства из лома) составляло 313,8 тонны. По данным Росстата, производство золота в прошлом году вернулось к росту, увеличившись на 5,3%. Исходя из этого, в прошлом году оно полностью отыграло снижение 2023 года и составило примерно 330 тонн. Лидером по производству золота в 2024 году остался Китай, выпустив 377 тонн этого металла, что на 0,6% больше показателя годом ранее. Австралия стала третьей, при этом ее производство сокращается третий год подряд - в этот раз, по данным Геологической службы США, на 2%, до 290 тонн. В пятерку также входят Канада и США: первая нарастила производство на 1%, до 200 тонн, а вторая страна, наоборот, сократила выпуск на 5,9%, до 160 тонн золота. Мировое производство золота в прошлом году выросло на 0,5% и составило 3267 тонн. Помимо России, наиболее заметный прирост выпуска среди крупнейших производителей зафиксировала Гана (+3,2%, 130 тонн) и Мексика (+2,4%, 130 тонн). Россия является одним из крупнейших экспортеров золота в мире. В 2022 году США, ЕС, Швейцария и Великобритания, которые входили в список основных покупателей этого российского драгметалла, ввели эмбарго на его импорт.

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