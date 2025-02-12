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Россия и Венесуэла прорабатывают возможность организации морских перевозок
Россия и Венесуэла прорабатывают возможность организации морских перевозок - 12.02.2025, ПРАЙМ
Россия и Венесуэла прорабатывают возможность организации морских перевозок
Россия и Венесуэла прорабатывают возможность организации морских перевозок для развития взаимной торговли, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Каракасе... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T04:16+0300
2025-02-12T04:16+0300
2025-02-12T04:16+0300
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МЕХИКО, 12 фев - ПРАЙМ. Россия и Венесуэла прорабатывают возможность организации морских перевозок для развития взаимной торговли, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.
По его словам, в 2024 году двусторонний товарооборот увеличился более чем на 40%. Основные статьи российского экспорта – это продукция химической промышленности, в том числе удобрения, лекарственные средства, продукция АПК (пшеница, растительные масла), а также нефтяной промышленности. Импортируется в основном сельскохозяйственная продукция (какао, кофе, тропические фрукты, морепродукты) и алкогольные напитки.
"Сохраняется значительный потенциал роста взаимной торговли. Часть поставок приходится на регулярный рейс Каракас-Москва-Каракас венесуэльской авиакомпании Conviasa. Прорабатывается возможность организации морских перевозок", - отметил посол.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 16.30 мск
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Бизнес, Экономика, РОССИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, РФ
Россия и Венесуэла прорабатывают возможность организации морских перевозок
Посол Мелик-Багдасаров: Россия и Венесуэла прорабатывают возможность морских перевозок
МЕХИКО, 12 фев - ПРАЙМ. Россия и Венесуэла прорабатывают возможность организации морских перевозок для развития взаимной торговли, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.
По его словам, в 2024 году двусторонний товарооборот увеличился более чем на 40%. Основные статьи российского экспорта – это продукция химической промышленности, в том числе удобрения, лекарственные средства, продукция АПК (пшеница, растительные масла), а также нефтяной промышленности. Импортируется в основном сельскохозяйственная продукция (какао, кофе, тропические фрукты, морепродукты) и алкогольные напитки.
"Сохраняется значительный потенциал роста взаимной торговли. Часть поставок приходится на регулярный рейс Каракас-Москва-Каракас венесуэльской авиакомпании Conviasa. Прорабатывается возможность организации морских перевозок", - отметил посол.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 16.30 мск