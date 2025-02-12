https://1prime.ru/20250212/rost-854859095.html
Рост цен на первичное жилье в России в 2025 году будет не выше инфляции
Рост цен на первичное жилье в России в 2025 году будет не выше инфляции - 12.02.2025, ПРАЙМ
Рост цен на первичное жилье в России в 2025 году будет не выше инфляции
Рост цен на первичное жилье в России в 2025 году, как и в прошлом году, будет не выше инфляции, значимого роста цен в ближайшее время не произойдет, заявил в... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T03:46+0300
2025-02-12T03:46+0300
2025-02-12T03:46+0300
недвижимость
бизнес
экономика
москва
дом.рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854859095.jpg?1739321161
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Рост цен на первичное жилье в России в 2025 году, как и в прошлом году, будет не выше инфляции, значимого роста цен в ближайшее время не произойдет, заявил в интервью РИА Новости руководитель аналитического центра "Дом.РФ" Михаил Гольдберг.
"Перегрев – такое состояние, когда цены растут, а спрос резко падает. С этой точки зрения мы перегрева не видим. Период значимого роста цен пришелся на годы, когда действовали все меры поддержки, включая массовую льготную ипотеку, и спрос был примерно в балансе с уровнем предложения", - сказал он.
По данным индекса цен "Дом.РФ", номинальный рост цен на "новостройки" в 2024 году составил 9,2%.
"Сейчас мы наблюдаем снижение спроса и снижение темпов роста цен на жилье в реальном выражении… Уверен, в ближайшее время какого-то значимого роста цен не произойдет. Наш прогноз на 2025 год такой же, как и на 2024 год (а он полностью сбылся): цены будут расти в пределах инфляции", - предположил Гольдберг.
При этом руководитель аналитического центра "Дом.РФ" также отметил, что жилье стало доступнее, но при одном условии - если не брать во внимание рост ипотечных ставок, а рассматривать, приобретение жилья за счет собственных средств.
"В прошлом году цены на первичку росли меньше, чем инфляция, и существенно меньше, чем доходы. В прошлом году номинальные зарплаты выросли на 18% год к году (за 10 месяцев 2024). То есть, если не брать рост ипотечных ставок, а рассматривать, например, приобретение жилья за счет собственных средств, то жилье стало доступнее, как ни странно", - подытожил он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 13 февраля.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
недвижимость, бизнес, москва, дом.рф
Недвижимость, Бизнес, Экономика, МОСКВА, Дом.РФ
Рост цен на первичное жилье в России в 2025 году будет не выше инфляции
Эксперт Гольдберг: рост цен на первичное жилье в 2025 году будет не выше инфляции
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Рост цен на первичное жилье в России в 2025 году, как и в прошлом году, будет не выше инфляции, значимого роста цен в ближайшее время не произойдет, заявил в интервью РИА Новости руководитель аналитического центра "Дом.РФ" Михаил Гольдберг.
"Перегрев – такое состояние, когда цены растут, а спрос резко падает. С этой точки зрения мы перегрева не видим. Период значимого роста цен пришелся на годы, когда действовали все меры поддержки, включая массовую льготную ипотеку, и спрос был примерно в балансе с уровнем предложения", - сказал он.
По данным индекса цен "Дом.РФ", номинальный рост цен на "новостройки" в 2024 году составил 9,2%.
"Сейчас мы наблюдаем снижение спроса и снижение темпов роста цен на жилье в реальном выражении… Уверен, в ближайшее время какого-то значимого роста цен не произойдет. Наш прогноз на 2025 год такой же, как и на 2024 год (а он полностью сбылся): цены будут расти в пределах инфляции", - предположил Гольдберг.
При этом руководитель аналитического центра "Дом.РФ" также отметил, что жилье стало доступнее, но при одном условии - если не брать во внимание рост ипотечных ставок, а рассматривать, приобретение жилья за счет собственных средств.
"В прошлом году цены на первичку росли меньше, чем инфляция, и существенно меньше, чем доходы. В прошлом году номинальные зарплаты выросли на 18% год к году (за 10 месяцев 2024). То есть, если не брать рост ипотечных ставок, а рассматривать, например, приобретение жилья за счет собственных средств, то жилье стало доступнее, как ни странно", - подытожил он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 13 февраля.