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Рост цен на первичное жилье в России в 2025 году будет не выше инфляции

Рост цен на первичное жилье в России в 2025 году будет не выше инфляции - 12.02.2025, ПРАЙМ

Рост цен на первичное жилье в России в 2025 году будет не выше инфляции

Рост цен на первичное жилье в России в 2025 году, как и в прошлом году, будет не выше инфляции, значимого роста цен в ближайшее время не произойдет, заявил в... | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T03:46+0300

2025-02-12T03:46+0300

2025-02-12T03:46+0300

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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Рост цен на первичное жилье в России в 2025 году, как и в прошлом году, будет не выше инфляции, значимого роста цен в ближайшее время не произойдет, заявил в интервью РИА Новости руководитель аналитического центра "Дом.РФ" Михаил Гольдберг. "Перегрев – такое состояние, когда цены растут, а спрос резко падает. С этой точки зрения мы перегрева не видим. Период значимого роста цен пришелся на годы, когда действовали все меры поддержки, включая массовую льготную ипотеку, и спрос был примерно в балансе с уровнем предложения", - сказал он. По данным индекса цен "Дом.РФ", номинальный рост цен на "новостройки" в 2024 году составил 9,2%. "Сейчас мы наблюдаем снижение спроса и снижение темпов роста цен на жилье в реальном выражении… Уверен, в ближайшее время какого-то значимого роста цен не произойдет. Наш прогноз на 2025 год такой же, как и на 2024 год (а он полностью сбылся): цены будут расти в пределах инфляции", - предположил Гольдберг. При этом руководитель аналитического центра "Дом.РФ" также отметил, что жилье стало доступнее, но при одном условии - если не брать во внимание рост ипотечных ставок, а рассматривать, приобретение жилья за счет собственных средств. "В прошлом году цены на первичку росли меньше, чем инфляция, и существенно меньше, чем доходы. В прошлом году номинальные зарплаты выросли на 18% год к году (за 10 месяцев 2024). То есть, если не брать рост ипотечных ставок, а рассматривать, например, приобретение жилья за счет собственных средств, то жилье стало доступнее, как ни странно", - подытожил он. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 13 февраля.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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