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"Рэмбо бы позавидовал": "Ростех" представит новый пулемет РПЛ-7 - 12.02.2025, ПРАЙМ
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"Рэмбо бы позавидовал": "Ростех" представит новый пулемет РПЛ-7
"Рэмбо бы позавидовал": "Ростех" представит новый пулемет РПЛ-7 - 12.02.2025, ПРАЙМ
"Рэмбо бы позавидовал": "Ростех" представит новый пулемет РПЛ-7
"Ростех" покажет на выставке в Абу-Даби ручной пулемет РПЛ-7 с ленточным питанием, он настолько эргономичен, что удобству его применения позавидовал бы Рэмбо из | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T09:00+0300
2025-02-12T09:03+0300
вооружения
ростех
бизнес
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. "Ростех" покажет на выставке в Абу-Даби ручной пулемет РПЛ-7 с ленточным питанием, он настолько эргономичен, что удобству его применения позавидовал бы Рэмбо из известного кинофильма, сообщил в интервью РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев. "При этом конструкторы концерна уделили большое внимание эргономике и удобству пулемета. В частности, РПЛ-7 относительно невелик и очень легкий по сравнению с одноклассниками. Позволяет вести огонь как левой, так и правой рукой. Если бы персонаж Рэмбо существовал, он позавидовал бы таким возможностям", - сказал Оздоев.На выставке IDEX-2025 российский концерн "Калашников" представит новые модели оружия. Одной из них будет автомат РПЛ-7, разработанный для патронов 7,62х39 мм. Оружие отличается надежностью, точностью и может быть дооснащено навесным оборудованием. Концерн также представит новейшие версии автоматов АК-12 и АК-15, которые являются укороченными и малогабаритными.Глава концерна отметил, что российское оружие всегда остается востребованным благодаря своей точности, надежности, удобству использования и эстетичному дизайну. Он также отметил, что зарубежные конкуренты пытаются копировать российский подход, но пока никто не смог превзойти его. Международная выставка IDEX-2025 пройдет в Абу-Даби с 17 по 21 февраля.
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ростех, бизнес, абу-даби
Вооружения, Ростех, Бизнес, Абу-Даби
09:00 12.02.2025 (обновлено: 09:03 12.02.2025)
 
"Рэмбо бы позавидовал": "Ростех" представит новый пулемет РПЛ-7

"Ростех" покажет на выставке в Абу-Даби ручной пулемет РПЛ-7

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПМЭФ-2022. Работа форума
ПМЭФ-2022. Работа форума - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. "Ростех" покажет на выставке в Абу-Даби ручной пулемет РПЛ-7 с ленточным питанием, он настолько эргономичен, что удобству его применения позавидовал бы Рэмбо из известного кинофильма, сообщил в интервью РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев.
"При этом конструкторы концерна уделили большое внимание эргономике и удобству пулемета. В частности, РПЛ-7 относительно невелик и очень легкий по сравнению с одноклассниками. Позволяет вести огонь как левой, так и правой рукой. Если бы персонаж Рэмбо существовал, он позавидовал бы таким возможностям", - сказал Оздоев.
На выставке IDEX-2025 российский концерн "Калашников" представит новые модели оружия. Одной из них будет автомат РПЛ-7, разработанный для патронов 7,62х39 мм. Оружие отличается надежностью, точностью и может быть дооснащено навесным оборудованием. Концерн также представит новейшие версии автоматов АК-12 и АК-15, которые являются укороченными и малогабаритными.
Глава концерна отметил, что российское оружие всегда остается востребованным благодаря своей точности, надежности, удобству использования и эстетичному дизайну. Он также отметил, что зарубежные конкуренты пытаются копировать российский подход, но пока никто не смог превзойти его. Международная выставка IDEX-2025 пройдет в Абу-Даби с 17 по 21 февраля.
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