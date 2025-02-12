https://1prime.ru/20250212/rotatsiya-854879457.html

Ротация экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС сорвалась по вине Киева, заявила Захарова

Ротация экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС сорвалась по вине Киева, заявила Захарова - 12.02.2025, ПРАЙМ

Ротация экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС сорвалась по вине Киева, заявила Захарова

Ротация экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС была заблокирована украинской армией, несмотря на гарантии безопасности, предоставленные Россией. Об этом сообщила... | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T16:01+0300

2025-02-12T16:01+0300

2025-02-12T16:01+0300

мария захарова

магатэ

мид рф

украина

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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Ротация экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС была заблокирована украинской армией, несмотря на гарантии безопасности, предоставленные Россией. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Вынуждены сообщить, что перенесенная по вине Украины с 5 на 12 февраля плановая ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС (ЗАЭС) вновь не состоялась. В очередной раз причиной стали провокационные действия украинцев, которые отказались пропустить экспертов секретариата Агентства, с начала февраля ожидающих возможности заменить своих коллег на станции", - отмечается в официальном комментарии дипломата.Она также отметила, что российская сторона предоставила все необходимые гарантии безопасности и провела подготовку к ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции.Кроме того, колонна с российскими военнослужащими и экспертами была атакована украинскими беспилотными летательными аппаратами и минометами. Представитель МИД России подчеркнула, что такие действия со стороны Украины демонстрируют отсутствие доверия и террористическую сущность Киева.

https://1prime.ru/20250207/likhachev-854752408.html

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мария захарова, магатэ, мид рф, украина