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Эксперт дал прогноз по укреплению рубля - 12.02.2025, ПРАЙМ
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Эксперт дал прогноз по укреплению рубля
Эксперт дал прогноз по укреплению рубля - 12.02.2025, ПРАЙМ
Эксперт дал прогноз по укреплению рубля
Рубль в середине февраля стремится закрепиться в диапазоне 93–98 рублей за доллар, 97–101,5 рубля за евро и 12,7–13,45 рубля за юань, рассказал агентству... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T16:18+0300
2025-02-12T16:18+0300
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Рубль в середине февраля стремится закрепиться в диапазоне 93–98 рублей за доллар, 97–101,5 рубля за евро и 12,7–13,45 рубля за юань, рассказал агентству "Прайм" начальник отдела исследований инвестиционных стратегий "Альфа-Форекс" Спартак Соболев.Основными факторами волатильности и поддержки рынка к концу недели остаются геополитическая ситуация и политика Банка России. В пятницу регулятор скорее всего сохранит высокую ставку в связи с ростом инфляционных ожиданий. В январе годовая инфляция могла увеличиться на 0,5%, достигнув 10%.Текущая монетарная политика уже заложена в котировки рублевых пар, обеспечивая рублю фундаментальную поддержку. Оценка инфляционных ожиданий за январь указывает на необходимость продолжения политики высоких ставок для охлаждения экономики. Поэтому решение ЦБ в пятницу не окажет значительного влияния на тренд укрепления рубля, сформировавшийся с декабря прошлого года.Ускорение текущего тренда на укрепление рубля позволяет котировкам до конца месяца продвинуться в направлении 90 руб., 94 руб. и 12,10 руб. за доллар, евро, юань соответственно.
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рынки, рубль
Рынки, рубль
16:18 12.02.2025
 
Эксперт дал прогноз по укреплению рубля

Эксперт Соболев: рубль стремится закрепиться в диапазоне 93–98 рублей за доллар

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Рубль в середине февраля стремится закрепиться в диапазоне 93–98 рублей за доллар, 97–101,5 рубля за евро и 12,7–13,45 рубля за юань, рассказал агентству "Прайм" начальник отдела исследований инвестиционных стратегий "Альфа-Форекс" Спартак Соболев.
Основными факторами волатильности и поддержки рынка к концу недели остаются геополитическая ситуация и политика Банка России. В пятницу регулятор скорее всего сохранит высокую ставку в связи с ростом инфляционных ожиданий. В январе годовая инфляция могла увеличиться на 0,5%, достигнув 10%.
Текущая монетарная политика уже заложена в котировки рублевых пар, обеспечивая рублю фундаментальную поддержку. Оценка инфляционных ожиданий за январь указывает на необходимость продолжения политики высоких ставок для охлаждения экономики. Поэтому решение ЦБ в пятницу не окажет значительного влияния на тренд укрепления рубля, сформировавшийся с декабря прошлого года.
Ускорение текущего тренда на укрепление рубля позволяет котировкам до конца месяца продвинуться в направлении 90 руб., 94 руб. и 12,10 руб. за доллар, евро, юань соответственно.
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