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Эксперты оценили вероятность падения доллара ниже 90 рублей
Эксперты оценили вероятность падения доллара ниже 90 рублей - 12.02.2025, ПРАЙМ
Эксперты оценили вероятность падения доллара ниже 90 рублей
Рост курса рубля близок к исчерпанию и падение на внебиржевом рынке курса доллара ниже 90 рублей не стоит ожидать, прокомментировали РИА Новости опрошенные... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T16:45+0300
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Рост курса рубля близок к исчерпанию и падение на внебиржевом рынке курса доллара ниже 90 рублей не стоит ожидать, прокомментировали РИА Новости опрошенные эксперты. Курс юаня в среду на Московской бирже обновил минимум с сентября, на отметке 12,65 рубля, а доллар на форексе – с октября: 93,73 рубля. Однако долгосрочные факторы курсовой динамики рубля играют на его ослабление, считает Сергей Суверов из УК "Арикапитал". "Это и упавшая с середины января (цена на - ред.) нефть – с 82,6 доллара за баррель марки Brent до 74,1 доллара в начале февраля. Давит на рубль и резкий скачок дефицита бюджета в январе, и высокая инфляция", - говорит он. Если в качестве образца текущей динамики курса рубля рассматривать сценарий его укрепления в конце 2023 - первой половине 2024 года, скорее всего, сейчас уже достигнуты цели роста курса, также полагает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". "При этом могут быть попытки "дойти" до 92 рублей за доллар", - добавляет он в качестве ориентира. "Скорее всего, в нынешней волне роста рубля он близок к исчерпанию. Поэтому курс доллара ниже 90 рублей за доллар не стоит ждать в ближайшие недели", - резюмирует Суверов. Что же касается китайской валюты то соответственным образом её курс вряд ли опустится ниже 12 рублей, если ориентироваться на кросс-курс доллара к юаню на форексе, заключает он.
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рынки, рубль
Эксперты оценили вероятность падения доллара ниже 90 рублей
Эксперты РИА Новости: рост курса рубля близок к исчерпанию
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Рост курса рубля близок к исчерпанию и падение на внебиржевом рынке курса доллара ниже 90 рублей не стоит ожидать, прокомментировали РИА Новости опрошенные эксперты.
Курс юаня в среду на Московской бирже обновил минимум с сентября, на отметке 12,65 рубля, а доллар на форексе – с октября: 93,73 рубля.
Однако долгосрочные факторы курсовой динамики рубля играют на его ослабление, считает Сергей Суверов из УК "Арикапитал". "Это и упавшая с середины января (цена на - ред.) нефть – с 82,6 доллара за баррель марки Brent до 74,1 доллара в начале февраля. Давит на рубль и резкий скачок дефицита бюджета в январе, и высокая инфляция", - говорит он.
Если в качестве образца текущей динамики курса рубля рассматривать сценарий его укрепления в конце 2023 - первой половине 2024 года, скорее всего, сейчас уже достигнуты цели роста курса, также полагает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". "При этом могут быть попытки "дойти" до 92 рублей за доллар", - добавляет он в качестве ориентира.
"Скорее всего, в нынешней волне роста рубля он близок к исчерпанию. Поэтому курс доллара ниже 90 рублей за доллар не стоит ждать в ближайшие недели", - резюмирует Суверов.
Что же касается китайской валюты то соответственным образом её курс вряд ли опустится ниже 12 рублей, если ориентироваться на кросс-курс доллара к юаню на форексе, заключает он.
Эксперт дал прогноз по укреплению рубля