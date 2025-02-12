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Эксперты оценили вероятность падения доллара ниже 90 рублей

Эксперты оценили вероятность падения доллара ниже 90 рублей - 12.02.2025, ПРАЙМ

Эксперты оценили вероятность падения доллара ниже 90 рублей

Рост курса рубля близок к исчерпанию и падение на внебиржевом рынке курса доллара ниже 90 рублей не стоит ожидать, прокомментировали РИА Новости опрошенные... | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T16:45+0300

2025-02-12T16:45+0300

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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Рост курса рубля близок к исчерпанию и падение на внебиржевом рынке курса доллара ниже 90 рублей не стоит ожидать, прокомментировали РИА Новости опрошенные эксперты. Курс юаня в среду на Московской бирже обновил минимум с сентября, на отметке 12,65 рубля, а доллар на форексе – с октября: 93,73 рубля. Однако долгосрочные факторы курсовой динамики рубля играют на его ослабление, считает Сергей Суверов из УК "Арикапитал". "Это и упавшая с середины января (цена на - ред.) нефть – с 82,6 доллара за баррель марки Brent до 74,1 доллара в начале февраля. Давит на рубль и резкий скачок дефицита бюджета в январе, и высокая инфляция", - говорит он. Если в качестве образца текущей динамики курса рубля рассматривать сценарий его укрепления в конце 2023 - первой половине 2024 года, скорее всего, сейчас уже достигнуты цели роста курса, также полагает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". "При этом могут быть попытки "дойти" до 92 рублей за доллар", - добавляет он в качестве ориентира. "Скорее всего, в нынешней волне роста рубля он близок к исчерпанию. Поэтому курс доллара ниже 90 рублей за доллар не стоит ждать в ближайшие недели", - резюмирует Суверов. Что же касается китайской валюты то соответственным образом её курс вряд ли опустится ниже 12 рублей, если ориентироваться на кросс-курс доллара к юаню на форексе, заключает он.

https://1prime.ru/20250212/rubl-854880518.html

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рынки, рубль