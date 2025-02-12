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Российский рынок акций закрепляется выше 3000 пунктов по индексу Мосбиржи - 12.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Российский рынок акций закрепляется выше 3000 пунктов по индексу Мосбиржи
Российский рынок акций закрепляется выше 3000 пунктов по индексу Мосбиржи - 12.02.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций закрепляется выше 3000 пунктов по индексу Мосбиржи
Российский рынок акций демонстрирует рост днем среды, закрепляясь выше 3000 пунктов по основному индексу, в лидерах - "Газпром", следует из данных торгов. | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T16:24+0300
2025-02-12T16:24+0300
экономика
рынки
торги
мосбиржа
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует рост днем среды, закрепляясь выше 3000 пунктов по основному индексу, в лидерах - "Газпром", следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 16.04 мск растёт на 0,49% до 3 032,76 пункта. "Индекс Мосбиржи продолжает укрепляться выше 3000 пунктов, подпитываясь оптимистичными ожиданиями от предстоящего заседания ЦБ и позитивными новостями внешнеполитического толка", - комментирует Иван Ефанов из компании "Цифра брокер". "Рынок с открытия устремился вверх, продолжая восходящее движение предыдущей сессии. Индекс Мосбиржи периодически обновлял максимум с июля прошлого года, но в середине торгов ощутимо откатился от достигнутых вершин, оставаясь в хорошем плюсе", - добавляет Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". В лидерах роста стоимости – акции "Газпрома" (+2,27%). "Акции "Газпрома" дорожают на новостях о достижении объемами поставок по Турецкому потоку в Европу 390 миллионов кубометров с 3 по 9 февраля", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Также сильно прибавляют в цене расписки Ozon (+2,06%), ТГК-1 (+1,85%), "Распадской" (+1,4%), Сбербанка (префы дорожают на 1,26%, обыкновенные акции -на 1,03%), "М.Видео" (+0,95%). В лидерах снижения котировок – акции "Фосагро" (-3,34%), "Эн+ груп" (-2,91%), "Аэрофлота" (-2,69%), "Селигдара" (-2,11%), "Русснефти" (-1,71%), префы "Сургутнефтегаза" (-1,67%). "С технической точки зрения индекс Мосбиржи вплотную подобрался к очередному сопротивлению на отметке 3055 пунктов. Бенчмарк российского рынка выглядит довольно перекупленным, поэтому в ближайшее время возможна коррекция до поддержки на уровне 3000 пунктов", - считает Гордей Смирнов из ФГ "Финам". Впрочем, если не появится каких-либо негативных внешнеполитических новостей, а сырьевой и валютный факторы не продолжат быстро ухудшаться, скорее всего, индекс Мосбиржи уже сегодня попытается преодолеть уровень 3060 пунктов, заключает Бабин.
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рынки, торги, мосбиржа
Экономика, Рынки, Торги, Мосбиржа
16:24 12.02.2025
 
Российский рынок акций закрепляется выше 3000 пунктов по индексу Мосбиржи

Российский рынок акций демонстрирует рост днем среды

© Unsplash/Wance PaleriКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Wance Paleri
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует рост днем среды, закрепляясь выше 3000 пунктов по основному индексу, в лидерах - "Газпром", следует из данных торгов.
Индекс Мосбиржи к 16.04 мск растёт на 0,49% до 3 032,76 пункта.
"Индекс Мосбиржи продолжает укрепляться выше 3000 пунктов, подпитываясь оптимистичными ожиданиями от предстоящего заседания ЦБ и позитивными новостями внешнеполитического толка", - комментирует Иван Ефанов из компании "Цифра брокер". "Рынок с открытия устремился вверх, продолжая восходящее движение предыдущей сессии. Индекс Мосбиржи периодически обновлял максимум с июля прошлого года, но в середине торгов ощутимо откатился от достигнутых вершин, оставаясь в хорошем плюсе", - добавляет Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".
В лидерах роста стоимости – акции "Газпрома" (+2,27%). "Акции "Газпрома" дорожают на новостях о достижении объемами поставок по Турецкому потоку в Европу 390 миллионов кубометров с 3 по 9 февраля", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Также сильно прибавляют в цене расписки Ozon (+2,06%), ТГК-1 (+1,85%), "Распадской" (+1,4%), Сбербанка (префы дорожают на 1,26%, обыкновенные акции -на 1,03%), "М.Видео" (+0,95%).
В лидерах снижения котировок – акции "Фосагро" (-3,34%), "Эн+ груп" (-2,91%), "Аэрофлота" (-2,69%), "Селигдара" (-2,11%), "Русснефти" (-1,71%), префы "Сургутнефтегаза" (-1,67%).
"С технической точки зрения индекс Мосбиржи вплотную подобрался к очередному сопротивлению на отметке 3055 пунктов. Бенчмарк российского рынка выглядит довольно перекупленным, поэтому в ближайшее время возможна коррекция до поддержки на уровне 3000 пунктов", - считает Гордей Смирнов из ФГ "Финам". Впрочем, если не появится каких-либо негативных внешнеполитических новостей, а сырьевой и валютный факторы не продолжат быстро ухудшаться, скорее всего, индекс Мосбиржи уже сегодня попытается преодолеть уровень 3060 пунктов, заключает Бабин.
Денежные купюры и монеты - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2025
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