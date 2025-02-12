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РЖД выполнили рекордную инвестпрограмму - 12.02.2025, ПРАЙМ
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РЖД выполнили рекордную инвестпрограмму
РЖД выполнили рекордную инвестпрограмму - 12.02.2025, ПРАЙМ
РЖД выполнили рекордную инвестпрограмму
РЖД в 2024 году выполнили рекордную инвестиционную программу на сумму почти 1,5 триллиона рублей, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев. | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T10:36+0300
2025-02-12T10:37+0300
экономика
россия
виталий савельев
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. РЖД в 2024 году выполнили рекордную инвестиционную программу на сумму почти 1,5 триллиона рублей, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев. РЖД в среду проводят итоговое заседание правления, посвященное результатам 2024 года. Инвестпрограмма на 2024 год составляла рекордные за всю историю компании 1,275 триллиона рублей. "В 2024 году был выполнен рекордный объем инвестиционной программы – он составил почти 1,5 триллиона рублей", - сообщил Савельев в ходе заседания правления.
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россия, виталий савельев, ржд
Экономика, РОССИЯ, Виталий Савельев, РЖД
10:36 12.02.2025 (обновлено: 10:37 12.02.2025)
 
РЖД выполнили рекордную инвестпрограмму

РЖД выполнили рекордную инвестпрограмму на сумму почти 1,5 триллиона рублей

© РИА Новости . Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкВыставка "Железнодорожная модель"
Выставка Железнодорожная модель - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости . Светлана Шевченко
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. РЖД в 2024 году выполнили рекордную инвестиционную программу на сумму почти 1,5 триллиона рублей, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев.
РЖД в среду проводят итоговое заседание правления, посвященное результатам 2024 года. Инвестпрограмма на 2024 год составляла рекордные за всю историю компании 1,275 триллиона рублей.
"В 2024 году был выполнен рекордный объем инвестиционной программы – он составил почти 1,5 триллиона рублей", - сообщил Савельев в ходе заседания правления.
Логотип РЖД - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2025
Инвестпрограмма РЖД превысит 900 миллиардов рублей
Вчера, 10:33
 
ЭкономикаРОССИЯВиталий СавельевРЖД
 
 
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