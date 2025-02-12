https://1prime.ru/20250212/rzhd-854867505.html
РЖД выполнили рекордную инвестпрограмму
РЖД выполнили рекордную инвестпрограмму - 12.02.2025, ПРАЙМ
РЖД выполнили рекордную инвестпрограмму
РЖД в 2024 году выполнили рекордную инвестиционную программу на сумму почти 1,5 триллиона рублей, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев. | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T10:36+0300
2025-02-12T10:36+0300
2025-02-12T10:37+0300
экономика
россия
виталий савельев
ржд
https://cdnn.1prime.ru/img/83899/96/838999615_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_171e3ff5360392b2fe9b025dd3e45b37.jpg
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. РЖД в 2024 году выполнили рекордную инвестиционную программу на сумму почти 1,5 триллиона рублей, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев. РЖД в среду проводят итоговое заседание правления, посвященное результатам 2024 года. Инвестпрограмма на 2024 год составляла рекордные за всю историю компании 1,275 триллиона рублей. "В 2024 году был выполнен рекордный объем инвестиционной программы – он составил почти 1,5 триллиона рублей", - сообщил Савельев в ходе заседания правления.
https://1prime.ru/20250211/rzhd-854836227.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83899/96/838999615_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_23b7358f18a0996a593e0128e22e453b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, виталий савельев, ржд
Экономика, РОССИЯ, Виталий Савельев, РЖД
РЖД выполнили рекордную инвестпрограмму
РЖД выполнили рекордную инвестпрограмму на сумму почти 1,5 триллиона рублей
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. РЖД в 2024 году выполнили рекордную инвестиционную программу на сумму почти 1,5 триллиона рублей, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев.
РЖД в среду проводят итоговое заседание правления, посвященное результатам 2024 года. Инвестпрограмма на 2024 год составляла рекордные за всю историю компании 1,275 триллиона рублей.
"В 2024 году был выполнен рекордный объем инвестиционной программы – он составил почти 1,5 триллиона рублей", - сообщил Савельев в ходе заседания правления.
Инвестпрограмма РЖД превысит 900 миллиардов рублей