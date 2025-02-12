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РЖД увеличили перевозки пассажиров турпоездами

РЖД увеличили перевозки пассажиров турпоездами - 12.02.2025, ПРАЙМ

РЖД увеличили перевозки пассажиров турпоездами

РЖД в 2024 году увеличили перевозки пассажиров турпоездами на 17%, до почти 1,1 миллиона человек, рассчитывают продолжить положительную динамику в 2025 году,... | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T18:35+0300

2025-02-12T18:35+0300

2025-02-12T18:40+0300

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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. РЖД в 2024 году увеличили перевозки пассажиров турпоездами на 17%, до почти 1,1 миллиона человек, рассчитывают продолжить положительную динамику в 2025 году, сообщила компания. "Почти 1,1 миллиона пассажиров путешествовали турпоездами в 2024 году (на 17% больше, чем годом ранее)", - говорится в сообщении. По данным компании, 458 тысяч туристов путешествовали на поездах дальнего следования (+10%), а 620 тысяч туристов - на пригородных поездах (+2%). "В этом году рассчитываем продолжить положительную динамику перевозок турпоездами", - сообщают РЖД. "На ближайшую перспективу ставим цель - обеспечить такой темп роста перевезенных пассажиров в туристических поездах, который будет опережать динамику роста туристических поездок, предусмотренную в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство", - приводятся в сообщении слова замглавы РЖД Ивана Колесникова. В 2024 году 91 туристический железнодорожный маршрут (на 10 больше, чем в 2023 году) объединял 46 субъектов и 68 городов РФ. Из них 59 маршрутов - дальние (круизные и событийные поезда, а также поезда "выходного дня") и 32 - пригородные (однодневные поезда), отметили в РЖД. "В течение года увеличим количество маршрутов до ста. В числе новых - "В Дивеево", "Сказочный экспресс", "Псковские каникулы", "Волжский вояж", "Вдоль Оки", - заключил Колесников.

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ржд, туристы