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Экс-глава Мюнхенской конференции призвал изучить снятие санкций с России

Экс-глава Мюнхенской конференции призвал изучить снятие санкций с России - 12.02.2025, ПРАЙМ

Экс-глава Мюнхенской конференции призвал изучить снятие санкций с России

Для разрешения украинского конфликта необходимо обсуждение отмены санкций против России. Об этом в материале для издания Politico написал экс-глава Мюнхенской... | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T10:24+0300

2025-02-12T10:24+0300

2025-02-12T10:24+0300

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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Для разрешения украинского конфликта необходимо обсуждение отмены санкций против России. Об этом в материале для издания Politico написал экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер."Вся ситуация с безопасностью в Европе, снятие санкций, контроль над ядерными и обычными вооружениями, общая стратегическая стабильность - все это нужно будет обсуждать", - сказано в публикации.Ранее спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлогг заявил союзникам США, что готовит варианты для завершения конфликта. Президент России Владимир Путин также заявил, что целью должен быть долгосрочный мир в Украине, основанный на уважении законных интересов всех народов.

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