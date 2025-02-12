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Экс-глава Мюнхенской конференции призвал изучить снятие санкций с России - 12.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Экс-глава Мюнхенской конференции призвал изучить снятие санкций с России
Экс-глава Мюнхенской конференции призвал изучить снятие санкций с России - 12.02.2025, ПРАЙМ
Экс-глава Мюнхенской конференции призвал изучить снятие санкций с России
Для разрешения украинского конфликта необходимо обсуждение отмены санкций против России. Об этом в материале для издания Politico написал экс-глава Мюнхенской... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T10:24+0300
2025-02-12T10:24+0300
экономика
рф
мюнхен
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Для разрешения украинского конфликта необходимо обсуждение отмены санкций против России. Об этом в материале для издания Politico написал экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер."Вся ситуация с безопасностью в Европе, снятие санкций, контроль над ядерными и обычными вооружениями, общая стратегическая стабильность - все это нужно будет обсуждать", - сказано в публикации.Ранее спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлогг заявил союзникам США, что готовит варианты для завершения конфликта. Президент России Владимир Путин также заявил, что целью должен быть долгосрочный мир в Украине, основанный на уважении законных интересов всех народов.
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Экономика, РФ, Мюнхен
10:24 12.02.2025
 
Экс-глава Мюнхенской конференции призвал изучить снятие санкций с России

Ишингер: разрешение украинского конфликта потребует снятия санкций с России

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФлаги России
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Для разрешения украинского конфликта необходимо обсуждение отмены санкций против России. Об этом в материале для издания Politico написал экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.
"Вся ситуация с безопасностью в Европе, снятие санкций, контроль над ядерными и обычными вооружениями, общая стратегическая стабильность - все это нужно будет обсуждать", - сказано в публикации.
Ранее спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлогг заявил союзникам США, что готовит варианты для завершения конфликта. Президент России Владимир Путин также заявил, что целью должен быть долгосрочный мир в Украине, основанный на уважении законных интересов всех народов.
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