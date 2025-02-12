https://1prime.ru/20250212/sanktsii-854883549.html

Швейцария расширяет список антироссийских санкций

Швейцария расширяет список антироссийских санкций - 12.02.2025, ПРАЙМ

Швейцария расширяет список антироссийских санкций

Швейцария вслед за ЕС расширяет список санкций против России, принятых в рамках 15-го пакета санкций Брюсселя, говорится в опубликованном заявлении на сайте... | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T17:53+0300

2025-02-12T17:53+0300

2025-02-12T17:54+0300

политика

санкции против рф

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ЖЕНЕВА, 12 фев - ПРАЙМ. Швейцария вслед за ЕС расширяет список санкций против России, принятых в рамках 15-го пакета санкций Брюсселя, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны. "Федеральный совет 12 февраля 2025 года решил присоединиться к мерам 15-го пакета санкций, введенных ЕС в отношении России. Новые меры вступают в силу 13 февраля 2025 года", - сказано в документе. Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Власти в Берне заблокировали частные российские активы на сумму 8,8 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - свыше 19,7 миллиарда долларов. Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 8,45 миллиарда долларов активов российского Центробанка. Кроме того, Берн готов принять участие в международных дискуссиях по вопросу конфискации замороженных активов РФ.

https://1prime.ru/20250211/sanktsii-854854232.html

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