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На Украине ввели санкции против Порошенко* - 12.02.2025, ПРАЙМ
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На Украине ввели санкции против Порошенко*
На Украине ввели санкции против Порошенко* - 12.02.2025, ПРАЙМ
На Украине ввели санкции против Порошенко*
Украинский Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции в отношении бывшего президента страны, главы оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петра... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T22:44+0300
2025-02-12T22:49+0300
политика
украина
петр порошенко
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МОСКВА, 12 фев – ПРАЙМ. Украинский Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции в отношении бывшего президента страны, главы оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко*. Как предполагается, ему в вину ставится государственная измена. Об этом говорится в материале украинской версии журнала Forbes со ссылкой на источники.Ранее издание "Страна.ua", ссылаясь на источники, передавало, что в офисе Владимира Зеленского рассматривают введение санкций в отношении экс-президента."Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции против депутата и бизнесмена Петра Порошенко*, - указывается в статье украинского Forbes, - Предположительно, что речь может идти о статье "Государственная измена".*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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украина, петр порошенко
Политика, УКРАИНА, Петр Порошенко
22:44 12.02.2025 (обновлено: 22:49 12.02.2025)
 
На Украине ввели санкции против Порошенко*

Украинский Forbes: на Украине ввели санкции против экс-президента Порошенко

© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины | Перейти в медиабанк" Петр Порошенко
 Петр Порошенко - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины
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МОСКВА, 12 фев – ПРАЙМ. Украинский Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции в отношении бывшего президента страны, главы оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко*. Как предполагается, ему в вину ставится государственная измена. Об этом говорится в материале украинской версии журнала Forbes со ссылкой на источники.
Ранее издание "Страна.ua", ссылаясь на источники, передавало, что в офисе Владимира Зеленского рассматривают введение санкций в отношении экс-президента.
Верховная Рада Украины - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2025
В Раде предложили сыну Порошенко* пойти служить в армию по контракту
10:11
"Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции против депутата и бизнесмена Петра Порошенко*, - указывается в статье украинского Forbes, - Предположительно, что речь может идти о статье "Государственная измена".
*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
 
ПолитикаУКРАИНАПетр Порошенко
 
 
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