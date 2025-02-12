https://1prime.ru/20250212/sanktsii-854889239.html
На Украине ввели санкции против Порошенко*
На Украине ввели санкции против Порошенко* - 12.02.2025, ПРАЙМ
На Украине ввели санкции против Порошенко*
Украинский Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции в отношении бывшего президента страны, главы оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петра... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T22:44+0300
2025-02-12T22:44+0300
2025-02-12T22:49+0300
политика
украина
петр порошенко
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МОСКВА, 12 фев – ПРАЙМ. Украинский Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции в отношении бывшего президента страны, главы оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко*. Как предполагается, ему в вину ставится государственная измена. Об этом говорится в материале украинской версии журнала Forbes со ссылкой на источники.Ранее издание "Страна.ua", ссылаясь на источники, передавало, что в офисе Владимира Зеленского рассматривают введение санкций в отношении экс-президента."Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции против депутата и бизнесмена Петра Порошенко*, - указывается в статье украинского Forbes, - Предположительно, что речь может идти о статье "Государственная измена".*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://1prime.ru/20250212/rada-854865552.html
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украина, петр порошенко
Политика, УКРАИНА, Петр Порошенко
На Украине ввели санкции против Порошенко*
Украинский Forbes: на Украине ввели санкции против экс-президента Порошенко
МОСКВА, 12 фев – ПРАЙМ. Украинский Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции в отношении бывшего президента страны, главы оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко*. Как предполагается, ему в вину ставится государственная измена. Об этом говорится в материале украинской версии журнала Forbes со ссылкой на источники.
Ранее издание "Страна.ua", ссылаясь на источники, передавало, что в офисе Владимира Зеленского рассматривают введение санкций в отношении экс-президента.
В Раде предложили сыну Порошенко* пойти служить в армию по контракту
"Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции против депутата и бизнесмена Петра Порошенко*, - указывается в статье украинского Forbes, - Предположительно, что речь может идти о статье "Государственная измена".
*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.