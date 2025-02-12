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Акции Сбербанка перешли к уверенному росту после разговора Путина и Трампа
Акции Сбербанка перешли к уверенному росту после разговора Путина и Трампа - 12.02.2025, ПРАЙМ
Акции Сбербанка перешли к уверенному росту после разговора Путина и Трампа
Акции Сбербанка перешли к росту более чем на 4% на фоне новостей о телефонном разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, следует из... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T21:03+0300
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Акции Сбербанка перешли к росту более чем на 4% на фоне новостей о телефонном разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, следует из данных Московской биржи. Акции Сбербанка к 20.47 мск росли на 4,36%, до 306,24 рубля, привилегированные акции - на 4,16%, до 304,39 рубля. До новостей они демонстрировали небольшое снижение - в пределах 0,15%. Путин и Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
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сбербанк, акции
Экономика, Сбербанк, Акции
Акции Сбербанка перешли к уверенному росту после разговора Путина и Трампа
Акции Сбербанка начали расти на фоне новостей о разговоре лидеров РФ и США
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Акции Сбербанка перешли к росту более чем на 4% на фоне новостей о телефонном разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, следует из данных Московской биржи.
Акции Сбербанка к 20.47 мск росли на 4,36%, до 306,24 рубля, привилегированные акции - на 4,16%, до 304,39 рубля. До новостей они демонстрировали небольшое снижение - в пределах 0,15%.
Сбербанк снизил кредиты населению и юрлицам
Путин и Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.