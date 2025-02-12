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Россиянам перечислили самые эффективные способы накопить на старость - 12.02.2025, ПРАЙМ
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Россиянам перечислили самые эффективные способы накопить на старость
Россиянам перечислили самые эффективные способы накопить на старость - 12.02.2025, ПРАЙМ
Россиянам перечислили самые эффективные способы накопить на старость
Открытие депозитного счета в молодом возрасте может помочь накопить финансовую подушку на пенсию, заявил эксперт Андрей Бархота в беседе с каналом "Москва 24". | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T10:45+0300
2025-02-12T10:45+0300
экономика
россия
финансы
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Открытие депозитного счета в молодом возрасте может помочь накопить финансовую подушку на пенсию, заявил эксперт Андрей Бархота в беседе с каналом "Москва 24"."Во-первых, в РФ более 20 лет действует система страхования вкладов. Во-вторых, при их открытии можно дополнительно обезопасить себя и обратить внимание на кредитный рейтинг банка (способность своевременно и в полном объеме исполнять финансовые обязательства. — Прим. ред.)", — рассказал он.Бархота также отметил, что можно откладывать 3-5% от дохода ежемесячно и с легкостью снять деньги в случае необходимости, так как депозиты являются ликвидными. Кроме того, рассмотреть накопления в негосударственных пенсионных фондах также является вариантом.Однако, деньги из таких фондов не смогут быть сняты до пенсионного возраста. Еще один способ накопления на пенсию - инвестирование в драгоценные металлы и недвижимость.
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россия, финансы
Экономика, РОССИЯ, Финансы
10:45 12.02.2025
 
Россиянам перечислили самые эффективные способы накопить на старость

Специалист Бархота: депозитный счет поможет накопить на старость

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Открытие депозитного счета в молодом возрасте может помочь накопить финансовую подушку на пенсию, заявил эксперт Андрей Бархота в беседе с каналом "Москва 24".
"Во-первых, в РФ более 20 лет действует система страхования вкладов. Во-вторых, при их открытии можно дополнительно обезопасить себя и обратить внимание на кредитный рейтинг банка (способность своевременно и в полном объеме исполнять финансовые обязательства. — Прим. ред.)", — рассказал он.
Бархота также отметил, что можно откладывать 3-5% от дохода ежемесячно и с легкостью снять деньги в случае необходимости, так как депозиты являются ликвидными. Кроме того, рассмотреть накопления в негосударственных пенсионных фондах также является вариантом.
Однако, деньги из таких фондов не смогут быть сняты до пенсионного возраста. Еще один способ накопления на пенсию - инвестирование в драгоценные металлы и недвижимость.
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