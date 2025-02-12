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Счетная палата указала на низкое качество имущественной поддержки МСП - 12.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Счетная палата указала на низкое качество имущественной поддержки МСП
Счетная палата указала на низкое качество имущественной поддержки МСП - 12.02.2025, ПРАЙМ
Счетная палата указала на низкое качество имущественной поддержки МСП
Имущественная поддержка малого и среднего бизнеса в России в виде предоставления предпринимателям льготных условий аренды и выкупа госимущества пока не привела... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T10:02+0300
2025-02-12T10:02+0300
экономика
бизнес
финансы
счетная палата
мсп
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Имущественная поддержка малого и среднего бизнеса в России в виде предоставления предпринимателям льготных условий аренды и выкупа госимущества пока не привела к значимым результатам по ряду причин: меры не имеют стратегических ориентиров и обязательных условий, и в целом бизнес недостаточно информирован о них, говорится в материалах Счетной палаты РФ по итогам анализа этой поддержки в 2021–2023 годах. "В настоящее время имущественная поддержка малого и среднего бизнеса на федеральном уровне осуществляется за рамками стратегического целеполагания: целевые показатели, характеризующие результаты оказываемой помощи, в документах стратпланирования не установлены. Не прописаны такие результаты и в госпрограммах большинства субъектов Российской Федерации. В результате уполномоченные органы власти не заинтересованы в увеличении масштабов имущественной поддержки и повышении ее качества", - отметил аудитор Данил Шилков, его слова приводятся в материалах. В ходе проверки Росимущества Счетная палата выявила ряд барьеров, препятствующих оказанию имущественной поддержки. В первую очередь, субъекты МСП недостаточно информированы о возможностях получения поддержки, а актуальных и достоверных сведений об имуществе, потенциально пригодном для предоставления в пользование, в публичном доступе нет. Помимо этого, отмечено значительное количество системных нарушений при реализации мер имущественной поддержки. "Треть договоров аренды федерального имущества, заключенных между территориальными органами Росимущества и субъектами МСП, не содержат обязательных условий, установленных постановлением правительства, включая льготы по арендной плате. Во многих случаях терорганами Росимущества не соблюден порядок проведения аукционов и заключения договоров. При отсутствии должного контроля со стороны Росимущества за деятельностью арендаторов последние заключали незаконные сделки по передаче прав пользования имуществом", - подчеркнули аудиторы. Кроме того, Счетная палата установила риски злоупотреблений предпринимателями предоставленным им правом преимущественного выкупа арендуемого имущества. "Проверка сделок, совершенных в 2021-2023 годах терорганами Росимущества, показала, что в 17% случаев субъекты МСП после выкупа имущества не использовали его непосредственно для ведения своего бизнеса, а в короткие сроки (от 1,5 месяца до 19 месяцев) перепродали третьим лицам", - отмечается в материалах. В свою очередь Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства не реализует задачу по оказанию имущественной поддержки малому и среднему бизнесу, предусмотренную стратегией развития МСП до 2030 года. "Это обусловлено отсутствием у Корпорации имущества для этих целей", - пояснили в ведомстве. "По итогам проверки Счетная палата рекомендовала правительству установить в документах стратпланирования федерального и регионального уровня плановые показатели оказания имущественной поддержки субъектам МСП, а также разработать меры защиты от рисков злоупотребления предпринимателями правом преимущественного выкупа арендуемого федерального имущества", - отмечается в материалах. ПОЗИЦИЯ КОРПОРАЦИИ МСП Корпорация, в свою очередь, отмечает запуск ряда инструментов для расширения информации о доступном для малого и среднего бизнеса имуществе, в том числе на льготных условиях. Так, в начале 2024 года Корпорация запустила новый сервис на платформе МСП.РФ, где была размещена информация о более чем 56 тысяч объектов. "Предприниматели воспользовались им более 228 тысяч раз. Также Корпорация МСП при содействии федеральных и региональных органов власти продолжит выработку предложений по совершенствованию нормативно-правового регулирования в сфере имущественной поддержки, которые позволят повысить ее эффективность для предпринимателей", - говорится в комментарии Корпорации, который прилагался к материалам. Кроме того, за время реализации нацпроекта МСП с 2019 по 2024 год было профинансировано создание 61 промышленного, техно- и бизнес-парков в регионах, добавили в Корпорации.
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бизнес, финансы, счетная палата, мсп
Экономика, Бизнес, Финансы, Счетная палата, МСП
10:02 12.02.2025
 
Счетная палата указала на низкое качество имущественной поддержки МСП

Счетная палата России указала на низкое качество имущественной поддержки МСП

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Счетной палаты РФ
Здание Счетной палаты РФ - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Имущественная поддержка малого и среднего бизнеса в России в виде предоставления предпринимателям льготных условий аренды и выкупа госимущества пока не привела к значимым результатам по ряду причин: меры не имеют стратегических ориентиров и обязательных условий, и в целом бизнес недостаточно информирован о них, говорится в материалах Счетной палаты РФ по итогам анализа этой поддержки в 2021–2023 годах.
"В настоящее время имущественная поддержка малого и среднего бизнеса на федеральном уровне осуществляется за рамками стратегического целеполагания: целевые показатели, характеризующие результаты оказываемой помощи, в документах стратпланирования не установлены. Не прописаны такие результаты и в госпрограммах большинства субъектов Российской Федерации. В результате уполномоченные органы власти не заинтересованы в увеличении масштабов имущественной поддержки и повышении ее качества", - отметил аудитор Данил Шилков, его слова приводятся в материалах.
В ходе проверки Росимущества Счетная палата выявила ряд барьеров, препятствующих оказанию имущественной поддержки. В первую очередь, субъекты МСП недостаточно информированы о возможностях получения поддержки, а актуальных и достоверных сведений об имуществе, потенциально пригодном для предоставления в пользование, в публичном доступе нет. Помимо этого, отмечено значительное количество системных нарушений при реализации мер имущественной поддержки.
"Треть договоров аренды федерального имущества, заключенных между территориальными органами Росимущества и субъектами МСП, не содержат обязательных условий, установленных постановлением правительства, включая льготы по арендной плате. Во многих случаях терорганами Росимущества не соблюден порядок проведения аукционов и заключения договоров. При отсутствии должного контроля со стороны Росимущества за деятельностью арендаторов последние заключали незаконные сделки по передаче прав пользования имуществом", - подчеркнули аудиторы.
Кроме того, Счетная палата установила риски злоупотреблений предпринимателями предоставленным им правом преимущественного выкупа арендуемого имущества. "Проверка сделок, совершенных в 2021-2023 годах терорганами Росимущества, показала, что в 17% случаев субъекты МСП после выкупа имущества не использовали его непосредственно для ведения своего бизнеса, а в короткие сроки (от 1,5 месяца до 19 месяцев) перепродали третьим лицам", - отмечается в материалах.
В свою очередь Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства не реализует задачу по оказанию имущественной поддержки малому и среднему бизнесу, предусмотренную стратегией развития МСП до 2030 года. "Это обусловлено отсутствием у Корпорации имущества для этих целей", - пояснили в ведомстве.
"По итогам проверки Счетная палата рекомендовала правительству установить в документах стратпланирования федерального и регионального уровня плановые показатели оказания имущественной поддержки субъектам МСП, а также разработать меры защиты от рисков злоупотребления предпринимателями правом преимущественного выкупа арендуемого федерального имущества", - отмечается в материалах.

ПОЗИЦИЯ КОРПОРАЦИИ МСП

Корпорация, в свою очередь, отмечает запуск ряда инструментов для расширения информации о доступном для малого и среднего бизнеса имуществе, в том числе на льготных условиях. Так, в начале 2024 года Корпорация запустила новый сервис на платформе МСП.РФ, где была размещена информация о более чем 56 тысяч объектов.
"Предприниматели воспользовались им более 228 тысяч раз. Также Корпорация МСП при содействии федеральных и региональных органов власти продолжит выработку предложений по совершенствованию нормативно-правового регулирования в сфере имущественной поддержки, которые позволят повысить ее эффективность для предпринимателей", - говорится в комментарии Корпорации, который прилагался к материалам.
Кроме того, за время реализации нацпроекта МСП с 2019 по 2024 год было профинансировано создание 61 промышленного, техно- и бизнес-парков в регионах, добавили в Корпорации.
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