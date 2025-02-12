https://1prime.ru/20250212/schetnaya_palata-854864657.html
Счетная палата указала на низкое качество имущественной поддержки МСП
Счетная палата указала на низкое качество имущественной поддержки МСП - 12.02.2025, ПРАЙМ
Счетная палата указала на низкое качество имущественной поддержки МСП
Имущественная поддержка малого и среднего бизнеса в России в виде предоставления предпринимателям льготных условий аренды и выкупа госимущества пока не привела... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T10:02+0300
2025-02-12T10:02+0300
2025-02-12T10:02+0300
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Имущественная поддержка малого и среднего бизнеса в России в виде предоставления предпринимателям льготных условий аренды и выкупа госимущества пока не привела к значимым результатам по ряду причин: меры не имеют стратегических ориентиров и обязательных условий, и в целом бизнес недостаточно информирован о них, говорится в материалах Счетной палаты РФ по итогам анализа этой поддержки в 2021–2023 годах. "В настоящее время имущественная поддержка малого и среднего бизнеса на федеральном уровне осуществляется за рамками стратегического целеполагания: целевые показатели, характеризующие результаты оказываемой помощи, в документах стратпланирования не установлены. Не прописаны такие результаты и в госпрограммах большинства субъектов Российской Федерации. В результате уполномоченные органы власти не заинтересованы в увеличении масштабов имущественной поддержки и повышении ее качества", - отметил аудитор Данил Шилков, его слова приводятся в материалах. В ходе проверки Росимущества Счетная палата выявила ряд барьеров, препятствующих оказанию имущественной поддержки. В первую очередь, субъекты МСП недостаточно информированы о возможностях получения поддержки, а актуальных и достоверных сведений об имуществе, потенциально пригодном для предоставления в пользование, в публичном доступе нет. Помимо этого, отмечено значительное количество системных нарушений при реализации мер имущественной поддержки. "Треть договоров аренды федерального имущества, заключенных между территориальными органами Росимущества и субъектами МСП, не содержат обязательных условий, установленных постановлением правительства, включая льготы по арендной плате. Во многих случаях терорганами Росимущества не соблюден порядок проведения аукционов и заключения договоров. При отсутствии должного контроля со стороны Росимущества за деятельностью арендаторов последние заключали незаконные сделки по передаче прав пользования имуществом", - подчеркнули аудиторы. Кроме того, Счетная палата установила риски злоупотреблений предпринимателями предоставленным им правом преимущественного выкупа арендуемого имущества. "Проверка сделок, совершенных в 2021-2023 годах терорганами Росимущества, показала, что в 17% случаев субъекты МСП после выкупа имущества не использовали его непосредственно для ведения своего бизнеса, а в короткие сроки (от 1,5 месяца до 19 месяцев) перепродали третьим лицам", - отмечается в материалах. В свою очередь Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства не реализует задачу по оказанию имущественной поддержки малому и среднему бизнесу, предусмотренную стратегией развития МСП до 2030 года. "Это обусловлено отсутствием у Корпорации имущества для этих целей", - пояснили в ведомстве. "По итогам проверки Счетная палата рекомендовала правительству установить в документах стратпланирования федерального и регионального уровня плановые показатели оказания имущественной поддержки субъектам МСП, а также разработать меры защиты от рисков злоупотребления предпринимателями правом преимущественного выкупа арендуемого федерального имущества", - отмечается в материалах. ПОЗИЦИЯ КОРПОРАЦИИ МСП Корпорация, в свою очередь, отмечает запуск ряда инструментов для расширения информации о доступном для малого и среднего бизнеса имуществе, в том числе на льготных условиях. Так, в начале 2024 года Корпорация запустила новый сервис на платформе МСП.РФ, где была размещена информация о более чем 56 тысяч объектов. "Предприниматели воспользовались им более 228 тысяч раз. Также Корпорация МСП при содействии федеральных и региональных органов власти продолжит выработку предложений по совершенствованию нормативно-правового регулирования в сфере имущественной поддержки, которые позволят повысить ее эффективность для предпринимателей", - говорится в комментарии Корпорации, который прилагался к материалам. Кроме того, за время реализации нацпроекта МСП с 2019 по 2024 год было профинансировано создание 61 промышленного, техно- и бизнес-парков в регионах, добавили в Корпорации.
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бизнес, финансы, счетная палата, мсп
Экономика, Бизнес, Финансы, Счетная палата, МСП
Счетная палата указала на низкое качество имущественной поддержки МСП
Счетная палата России указала на низкое качество имущественной поддержки МСП
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Имущественная поддержка малого и среднего бизнеса в России в виде предоставления предпринимателям льготных условий аренды и выкупа госимущества пока не привела к значимым результатам по ряду причин: меры не имеют стратегических ориентиров и обязательных условий, и в целом бизнес недостаточно информирован о них, говорится в материалах Счетной палаты РФ по итогам анализа этой поддержки в 2021–2023 годах.
"В настоящее время имущественная поддержка малого и среднего бизнеса на федеральном уровне осуществляется за рамками стратегического целеполагания: целевые показатели, характеризующие результаты оказываемой помощи, в документах стратпланирования не установлены. Не прописаны такие результаты и в госпрограммах большинства субъектов Российской Федерации. В результате уполномоченные органы власти не заинтересованы в увеличении масштабов имущественной поддержки и повышении ее качества", - отметил аудитор Данил Шилков, его слова приводятся в материалах.
В ходе проверки Росимущества Счетная палата выявила ряд барьеров, препятствующих оказанию имущественной поддержки. В первую очередь, субъекты МСП недостаточно информированы о возможностях получения поддержки, а актуальных и достоверных сведений об имуществе, потенциально пригодном для предоставления в пользование, в публичном доступе нет. Помимо этого, отмечено значительное количество системных нарушений при реализации мер имущественной поддержки.
"Треть договоров аренды федерального имущества, заключенных между территориальными органами Росимущества и субъектами МСП, не содержат обязательных условий, установленных постановлением правительства, включая льготы по арендной плате. Во многих случаях терорганами Росимущества не соблюден порядок проведения аукционов и заключения договоров. При отсутствии должного контроля со стороны Росимущества за деятельностью арендаторов последние заключали незаконные сделки по передаче прав пользования имуществом", - подчеркнули аудиторы.
Кроме того, Счетная палата установила риски злоупотреблений предпринимателями предоставленным им правом преимущественного выкупа арендуемого имущества. "Проверка сделок, совершенных в 2021-2023 годах терорганами Росимущества, показала, что в 17% случаев субъекты МСП после выкупа имущества не использовали его непосредственно для ведения своего бизнеса, а в короткие сроки (от 1,5 месяца до 19 месяцев) перепродали третьим лицам", - отмечается в материалах.
В свою очередь Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства не реализует задачу по оказанию имущественной поддержки малому и среднему бизнесу, предусмотренную стратегией развития МСП до 2030 года. "Это обусловлено отсутствием у Корпорации имущества для этих целей", - пояснили в ведомстве.
"По итогам проверки Счетная палата рекомендовала правительству установить в документах стратпланирования федерального и регионального уровня плановые показатели оказания имущественной поддержки субъектам МСП, а также разработать меры защиты от рисков злоупотребления предпринимателями правом преимущественного выкупа арендуемого федерального имущества", - отмечается в материалах.
Корпорация, в свою очередь, отмечает запуск ряда инструментов для расширения информации о доступном для малого и среднего бизнеса имуществе, в том числе на льготных условиях. Так, в начале 2024 года Корпорация запустила новый сервис на платформе МСП.РФ, где была размещена информация о более чем 56 тысяч объектов.
"Предприниматели воспользовались им более 228 тысяч раз. Также Корпорация МСП при содействии федеральных и региональных органов власти продолжит выработку предложений по совершенствованию нормативно-правового регулирования в сфере имущественной поддержки, которые позволят повысить ее эффективность для предпринимателей", - говорится в комментарии Корпорации, который прилагался к материалам.
Кроме того, за время реализации нацпроекта МСП с 2019 по 2024 год было профинансировано создание 61 промышленного, техно- и бизнес-парков в регионах, добавили в Корпорации.
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