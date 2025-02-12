Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Шольц призвал положить конец наращиванию вооружения на Украине - 12.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250212/sholts-854858998.html
Шольц призвал положить конец наращиванию вооружения на Украине
Шольц призвал положить конец наращиванию вооружения на Украине - 12.02.2025, ПРАЙМ
Шольц призвал положить конец наращиванию вооружения на Украине
Действующий канцлер Германии и кандидат от социал-демократов на предстоящих досрочных выборах Олаф Шольц призвал положить конец бесконечному наращиванию... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T03:42+0300
2025-02-12T03:42+0300
экономика
общество
мировая экономика
германия
украина
рф
олаф шольц
сергей лавров
нато
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854858998.jpg?1739320978
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Действующий канцлер Германии и кандидат от социал-демократов на предстоящих досрочных выборах Олаф Шольц призвал положить конец бесконечному наращиванию вооружения, отвечая на вопрос о прекращении конфликта на Украине. Как пишет газета Tagesspiegel, на мероприятии в Котбусе Шольцу задали вопрос, что тот хочет сделать, чтобы остановить смерти в результате украинского конфликта. Издание отмечает, что Шольц отвечал на этот вопрос в течение 15 минут - дольше, чем на какой-либо другой на этом мероприятии. "Мы должны положить конец бесконечному (наращиванию - ред.) вооружения", - заявил в итоге Шольц. Ранее посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в интервью РИА Новости заявил, что нарастающая усталость германских граждан от украинского конфликта очевидна, особенно с учетом острого социально-экономического и бюджетного кризиса в ФРГ, а также высокой устойчивости России к санкциям и давлению Запада. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
германия
украина
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, германия, украина, рф, олаф шольц, сергей лавров, нато, мид рф, мид
Экономика, Общество , Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, РФ, Олаф Шольц, Сергей Лавров, НАТО, МИД РФ, МИД
03:42 12.02.2025
 
Шольц призвал положить конец наращиванию вооружения на Украине

Канцлер ФРГ Шольц призвал положить конец бесконечному наращиванию вооружения на Украине

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Действующий канцлер Германии и кандидат от социал-демократов на предстоящих досрочных выборах Олаф Шольц призвал положить конец бесконечному наращиванию вооружения, отвечая на вопрос о прекращении конфликта на Украине.
Как пишет газета Tagesspiegel, на мероприятии в Котбусе Шольцу задали вопрос, что тот хочет сделать, чтобы остановить смерти в результате украинского конфликта. Издание отмечает, что Шольц отвечал на этот вопрос в течение 15 минут - дольше, чем на какой-либо другой на этом мероприятии.
"Мы должны положить конец бесконечному (наращиванию - ред.) вооружения", - заявил в итоге Шольц.
Ранее посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в интервью РИА Новости заявил, что нарастающая усталость германских граждан от украинского конфликта очевидна, особенно с учетом острого социально-экономического и бюджетного кризиса в ФРГ, а также высокой устойчивости России к санкциям и давлению Запада.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
 
ЭкономикаОбществоМировая экономикаГЕРМАНИЯУКРАИНАРФОлаф ШольцСергей ЛавровНАТОМИД РФМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала