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Шольц призвал положить конец наращиванию вооружения на Украине

Шольц призвал положить конец наращиванию вооружения на Украине - 12.02.2025, ПРАЙМ

Шольц призвал положить конец наращиванию вооружения на Украине

Действующий канцлер Германии и кандидат от социал-демократов на предстоящих досрочных выборах Олаф Шольц призвал положить конец бесконечному наращиванию... | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T03:42+0300

2025-02-12T03:42+0300

2025-02-12T03:42+0300

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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Действующий канцлер Германии и кандидат от социал-демократов на предстоящих досрочных выборах Олаф Шольц призвал положить конец бесконечному наращиванию вооружения, отвечая на вопрос о прекращении конфликта на Украине. Как пишет газета Tagesspiegel, на мероприятии в Котбусе Шольцу задали вопрос, что тот хочет сделать, чтобы остановить смерти в результате украинского конфликта. Издание отмечает, что Шольц отвечал на этот вопрос в течение 15 минут - дольше, чем на какой-либо другой на этом мероприятии. "Мы должны положить конец бесконечному (наращиванию - ред.) вооружения", - заявил в итоге Шольц. Ранее посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в интервью РИА Новости заявил, что нарастающая усталость германских граждан от украинского конфликта очевидна, особенно с учетом острого социально-экономического и бюджетного кризиса в ФРГ, а также высокой устойчивости России к санкциям и давлению Запада. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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общество , мировая экономика, германия, украина, рф, олаф шольц, сергей лавров, нато, мид рф, мид