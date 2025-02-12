https://1prime.ru/20250212/shtraf-854846985.html
Собственников жилья предупредили о новых штрафах в 2025 году
Собственников жилья предупредили о новых штрафах в 2025 году - 12.02.2025, ПРАЙМ
Собственников жилья предупредили о новых штрафах в 2025 году
В 2025 году вступили в силу изменения законодательства, касающиеся собственников и арендаторов жилья. Они ужесточают наказание за его ненадлежащее... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T02:02+0300
2025-02-12T02:02+0300
2025-02-12T02:02+0300
штраф
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общество
рэу им. г.в.плеханова
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МОСКВА, 12 фев – ПРАЙМ. В 2025 году вступили в силу изменения законодательства, касающиеся собственников и арендаторов жилья. Они ужесточают наказание за его ненадлежащее использование, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Староверова.Прежде всего, ужесточается наказание за нарушение норм противопожарной безопасности – блокировка пожарного люка на балконе, хранение огнеопасных материалов в квартире, изменение направления открытия входной двери. Вместо 10 тысяч рублей максимальное наказание за это – 15 тысяч рублей.Второй важный момент – незаконные тамбуры: многие собственники отгораживают часть общего пространства, устанавливая двери. Теперь их придется убрать либо платить штрафы в размере 15 тысяч рублей – если изменения в конструкции многоквартирного дома не согласованы надлежащим образом. Ответственность за это возлагается на самих жильцов.Правила остекления балконов и лоджий регулируются на местах. Обычно запретов нет, если изменения не портят архитектурный облик дома и не нарушают работу инженерных систем. В таких случаях их надо согласовать с компетентными инстанциями (в Москве это Мосжилинспекция). За нарушение опять-таки полагается штраф в зависимости от местного законодательства.С введением с 2025 года прогрессивной шкалы налогообложения штраф за неуплату налога с продажи жилья вырос в два раза. Теперь он составляет 40% от суммы налога. Самовольная замена батареи в квартире обойдется в 800 рублей, а в случае протечки и повреждения имущества соседей все придется восстанавливать за свой счет.Штраф за нарушение правил эксплуатации газового оборудования с января вырос до 15 тысяч рублей с 2 тысяч. Сюда входит превышение максимального срока использования (20 лет для газовой плиты), нарушение правил расположения, ограничение допуска специалистов или самостоятельный ремонт, заключила Староверова.
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штраф, недвижимость, бизнес, общество , рэу им. г.в.плеханова
штраф, Недвижимость, Бизнес, Общество , РЭУ им. Г.В.Плеханова
Собственников жилья предупредили о новых штрафах в 2025 году
Юрист Староверова: штрафы за ненадлежащее использование жилья вырастут в 2025 г
МОСКВА, 12 фев – ПРАЙМ. В 2025 году вступили в силу изменения законодательства, касающиеся собственников и арендаторов жилья. Они ужесточают наказание за его ненадлежащее использование, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Староверова.
Прежде всего, ужесточается наказание за нарушение норм противопожарной безопасности – блокировка пожарного люка на балконе, хранение огнеопасных материалов в квартире, изменение направления открытия входной двери. Вместо 10 тысяч рублей максимальное наказание за это – 15 тысяч рублей.
Второй важный момент – незаконные тамбуры: многие собственники отгораживают часть общего пространства, устанавливая двери. Теперь их придется убрать либо платить штрафы в размере 15 тысяч рублей – если изменения в конструкции многоквартирного дома не согласованы надлежащим образом. Ответственность за это возлагается на самих жильцов.
Правила остекления балконов и лоджий регулируются на местах. Обычно запретов нет, если изменения не портят архитектурный облик дома и не нарушают работу инженерных систем. В таких случаях их надо согласовать с компетентными инстанциями (в Москве это Мосжилинспекция). За нарушение опять-таки полагается штраф в зависимости от местного законодательства.
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С введением с 2025 года прогрессивной шкалы налогообложения штраф за неуплату налога с продажи жилья вырос в два раза. Теперь он составляет 40% от суммы налога. Самовольная замена батареи в квартире обойдется в 800 рублей, а в случае протечки и повреждения имущества соседей все придется восстанавливать за свой счет.
Штраф за нарушение правил эксплуатации газового оборудования с января вырос до 15 тысяч рублей с 2 тысяч. Сюда входит превышение максимального срока использования (20 лет для газовой плиты), нарушение правил расположения, ограничение допуска специалистов или самостоятельный ремонт, заключила Староверова.