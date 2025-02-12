Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ГД одобрила введение штрафов за неразмещение данных в системе авиаперевозок - 12.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250212/shtrafy-854878676.html
ГД одобрила введение штрафов за неразмещение данных в системе авиаперевозок
ГД одобрила введение штрафов за неразмещение данных в системе авиаперевозок - 12.02.2025, ПРАЙМ
ГД одобрила введение штрафов за неразмещение данных в системе авиаперевозок
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается установить административную ответственность за... | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T15:23+0300
2025-02-12T15:23+0300
экономика
госдума
штрафы
информация
авиаперевозки
https://cdnn.1prime.ru/img/84247/42/842474243_0:147:3118:1901_1920x0_80_0_0_7b7546b3d4c571635db87ae735ac376e.jpg
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается установить административную ответственность за неразмещение информации об условиях договора в системе оформления авиаперевозок. Законопроектом предусматривается введение административной ответственности за неразмещение информации об условиях договора воздушной перевозки в автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок перевозчиком при оформлении им билета, багажной квитанции в электронной форме (электронный перевозочный документ). Штрафы за такое правонарушение составят от 20 до 30 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 до 100 тысяч для юридических лиц. В случае повторного совершения правонарушения, штрафы составят от 30 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 300 до 400 для юридических лиц, либо административное приостановление деятельности на срок до 60 суток. Также вводится ответственность за нарушение оператором системы оформления воздушных перевозок требований к такой автоматизированной информационной системе, к базам данных, входящим в ее состав, к информационно-телекоммуникационной сети, обеспечивающей работу указанной автоматизированной информационной системы, к ее оператору. За данное правонарушение предлагается установить штрафы от 20 до 40 тысяч для должностных лиц и от 100 до 200 тысяч для юридических лиц. За повторное совершение такого правонарушения – штраф на должностных лиц в размере от 40 до 80 тысяч рублей; на юридических лиц - от 300 до 400 тысяч рублей, либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. -0-
https://1prime.ru/20250211/shtraf-854851109.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84247/42/842474243_195:0:2924:2047_1920x0_80_0_0_dbc3cacdfffa0fc84b89efec5fee70f6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
госдума, штрафы, информация, авиаперевозки
Экономика, Госдума, штрафы, информация, авиаперевозки
15:23 12.02.2025
 
ГД одобрила введение штрафов за неразмещение данных в системе авиаперевозок

Госдума одобрила введение штрафов за неразмещение данных в системе авиаперевозок

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается установить административную ответственность за неразмещение информации об условиях договора в системе оформления авиаперевозок.
Законопроектом предусматривается введение административной ответственности за неразмещение информации об условиях договора воздушной перевозки в автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок перевозчиком при оформлении им билета, багажной квитанции в электронной форме (электронный перевозочный документ).
Штрафы за такое правонарушение составят от 20 до 30 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 до 100 тысяч для юридических лиц. В случае повторного совершения правонарушения, штрафы составят от 30 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 300 до 400 для юридических лиц, либо административное приостановление деятельности на срок до 60 суток.
Также вводится ответственность за нарушение оператором системы оформления воздушных перевозок требований к такой автоматизированной информационной системе, к базам данных, входящим в ее состав, к информационно-телекоммуникационной сети, обеспечивающей работу указанной автоматизированной информационной системы, к ее оператору.
МЭС Сибири_ВЛ 500 кВ Саяно-Шушенская ГЭС
"Россети" оплатили штраф за отключения электричества
Вчера, 17:51
За данное правонарушение предлагается установить штрафы от 20 до 40 тысяч для должностных лиц и от 100 до 200 тысяч для юридических лиц. За повторное совершение такого правонарушения – штраф на должностных лиц в размере от 40 до 80 тысяч рублей; на юридических лиц - от 300 до 400 тысяч рублей, либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. -0-
 
ЭкономикаГосдумаштрафыинформацияавиаперевозки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала