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ГД одобрила введение штрафов за неразмещение данных в системе авиаперевозок

ГД одобрила введение штрафов за неразмещение данных в системе авиаперевозок - 12.02.2025, ПРАЙМ

ГД одобрила введение штрафов за неразмещение данных в системе авиаперевозок

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается установить административную ответственность за... | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T15:23+0300

2025-02-12T15:23+0300

2025-02-12T15:23+0300

экономика

госдума

штрафы

информация

авиаперевозки

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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается установить административную ответственность за неразмещение информации об условиях договора в системе оформления авиаперевозок. Законопроектом предусматривается введение административной ответственности за неразмещение информации об условиях договора воздушной перевозки в автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок перевозчиком при оформлении им билета, багажной квитанции в электронной форме (электронный перевозочный документ). Штрафы за такое правонарушение составят от 20 до 30 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 до 100 тысяч для юридических лиц. В случае повторного совершения правонарушения, штрафы составят от 30 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 300 до 400 для юридических лиц, либо административное приостановление деятельности на срок до 60 суток. Также вводится ответственность за нарушение оператором системы оформления воздушных перевозок требований к такой автоматизированной информационной системе, к базам данных, входящим в ее состав, к информационно-телекоммуникационной сети, обеспечивающей работу указанной автоматизированной информационной системы, к ее оператору. За данное правонарушение предлагается установить штрафы от 20 до 40 тысяч для должностных лиц и от 100 до 200 тысяч для юридических лиц. За повторное совершение такого правонарушения – штраф на должностных лиц в размере от 40 до 80 тысяч рублей; на юридических лиц - от 300 до 400 тысяч рублей, либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. -0-

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госдума, штрафы, информация, авиаперевозки