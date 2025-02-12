https://1prime.ru/20250212/shvetsiya-854875623.html

В Швеции усомнились в эффективности политики НАТО в Балтийском море

В Швеции усомнились в эффективности политики НАТО в Балтийском море - 12.02.2025, ПРАЙМ

В Швеции усомнились в эффективности политики НАТО в Балтийском море

В Швеции сомневаются, что политика сдерживания, которой придерживается НАТО в Балтийском море, достаточно эффективна и поможет предотвратить возможные... | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T13:45+0300

2025-02-12T13:45+0300

2025-02-12T13:45+0300

политика

балтийское море

нато

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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. В Швеции сомневаются, что политика сдерживания, которой придерживается НАТО в Балтийском море, достаточно эффективна и поможет предотвратить возможные повреждения подводных кабелей в будущем, сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на профессора Шведской военной академии. "В Швеции также сомневаются, что политика "сдерживания" НАТО в вопросе повреждений кабелей сработает", - говорится в публикации издания. По словам профессора Шведской военной академии Челля Энгельбректа, для эффективного проведения операций в рамках политики сдерживания НАТО необходима высокая степень информированности и присутствие в потенциально уязвимых точках. "Сдерживание не работает, и наказаний практически нет", - подчеркнул профессор. Как отмечает газета, деятельность НАТО в Балтийском море "ограничена" нормами международного права, по которым силы альянса не могут задерживать "подозрительные суда" в международных водах. Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море произошли в ноябре и декабре 2024 года. В ноябре оборвались телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3. В декабре повредился электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ним еще четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. Правоохранители подозревают, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредил кабели в Финском заливе, при этом таможня Финляндии бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что заявления о якобы российском следе в повреждении кабелей в Балтийском море нацелены на то, чтобы препятствовать экспорту российской нефти и произвольно ограничить судоходство в акватории.

https://1prime.ru/20250212/peskov-854874902.html

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балтийское море, нато, faz, швеция