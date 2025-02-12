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Совфед одобрил закон об индексации военной пенсии на 9,5 процента
Совфед одобрил закон об индексации военной пенсии на 9,5 процента - 12.02.2025, ПРАЙМ
Совфед одобрил закон об индексации военной пенсии на 9,5 процента
Совет Федерации одобрил закон об увеличении пенсий военным пенсионерам с 1 января 2025 года на 9,5%, что составляет уровень фактической инфляции за 2024 год. | 12.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-12T10:57+0300
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МОСКВА, 12 фев – ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон об увеличении пенсий военным пенсионерам с 1 января 2025 года на 9,5%, что составляет уровень фактической инфляции за 2024 год.Законопроект был представлен правительством России и предусматривает увеличение размера денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсий военнослужащих, до 93,59%.Изменения в закон "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии РФ, органах принудительного исполнения РФ, и их семей" подготовлен в целях совершенствования пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан, говорится в пояснительной записке.Ранее военные пенсии были проиндексированы на 5,1%, но по поручению президента России Владимира Путина законопроект дополнительно увеличивает индексацию на 4,4%.Внедрение данного закона потребует дополнительных бюджетных средств в размере 56,6 миллиарда рублей. Также стоит отметить, что вдовы военных пенсионеров также будут получать пенсию, проиндексированную на 9,5%.
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общество , рф, совфед
Экономика, Общество , РФ, Совфед
Совфед одобрил закон об индексации военной пенсии на 9,5 процента
Совфед одобрил закон о повышении военных пенсий с 1 января 2025 года
МОСКВА, 12 фев – ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон об увеличении пенсий военным пенсионерам с 1 января 2025 года на 9,5%, что составляет уровень фактической инфляции за 2024 год.
Законопроект был представлен правительством России и предусматривает увеличение размера денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсий военнослужащих, до 93,59%.
Изменения в закон "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии РФ, органах принудительного исполнения РФ, и их семей" подготовлен в целях совершенствования пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан, говорится в пояснительной записке.
Ранее военные пенсии были проиндексированы на 5,1%, но по поручению президента России Владимира Путина законопроект дополнительно увеличивает индексацию на 4,4%.
Внедрение данного закона потребует дополнительных бюджетных средств в размере 56,6 миллиарда рублей. Также стоит отметить, что вдовы военных пенсионеров также будут получать пенсию, проиндексированную на 9,5%.
Госдума приняла закон об индексации пенсий военным пенсионерам