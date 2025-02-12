https://1prime.ru/20250212/sovfed-854869602.html

Совфед одобрил закон об индексации военной пенсии на 9,5 процента

Совфед одобрил закон об индексации военной пенсии на 9,5 процента - 12.02.2025, ПРАЙМ

Совфед одобрил закон об индексации военной пенсии на 9,5 процента

Совет Федерации одобрил закон об увеличении пенсий военным пенсионерам с 1 января 2025 года на 9,5%, что составляет уровень фактической инфляции за 2024 год. | 12.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-12T10:57+0300

2025-02-12T10:57+0300

2025-02-12T10:57+0300

экономика

общество

рф

совфед

https://cdnn.1prime.ru/img/84191/05/841910586_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5d385c865d9b373f96852edf93c230ef.jpg

МОСКВА, 12 фев – ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон об увеличении пенсий военным пенсионерам с 1 января 2025 года на 9,5%, что составляет уровень фактической инфляции за 2024 год.Законопроект был представлен правительством России и предусматривает увеличение размера денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсий военнослужащих, до 93,59%.Изменения в закон "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии РФ, органах принудительного исполнения РФ, и их семей" подготовлен в целях совершенствования пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан, говорится в пояснительной записке.Ранее военные пенсии были проиндексированы на 5,1%, но по поручению президента России Владимира Путина законопроект дополнительно увеличивает индексацию на 4,4%.Внедрение данного закона потребует дополнительных бюджетных средств в размере 56,6 миллиарда рублей. Также стоит отметить, что вдовы военных пенсионеров также будут получать пенсию, проиндексированную на 9,5%.

https://1prime.ru/20250211/pensii-854841340.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , рф, совфед